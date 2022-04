“No permitas que tu esposa hable en tu nombre”: el consejo de Shaquille O’Neal a Will Smith

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Aún queda mucha tela por cortar de aquel inesperado encontronazo entre Will Smith y Chris Rock en los Premios Óscar. Muchas han sido las personalidades que han opinado al respecto de la bofetada en plena ceremonia y el polémico Shaquille O’Neal no se quedó atrás para emitir su juicio al respecto.

will smith responde com bofetada a presentador de #Oscars por bromear sobre su esposa y al parecer no fue actuado. pic.twitter.com/5HCkZdplWs — Un Poco De Cine Y Tv (@poco_tv) March 28, 2022

Curiosamente, el ex jugador de la NBA vivió un episodio similar durante su carrera deportiva. O’Neal le lanzó un puñetazo a Brad Miller. “Shaq” puso de ejemplo aquel incidente, pero a diferencia de Will Smith, el ex basquetbolista de Los Ángeles Lakers no se arrepiente de lo ocurrido.

“Nunca voy a decir que me equivoqué al darle un puñetazo a Brad Miller, eso jamás me escucharás decirlo. Ocurrió y seguimos adelante, así debe ser”, sentenció O’Neal en su podcast llamado The Big Accountability.

El rechazo de Jada Pinkett sobre Will Smith

Por otra parte, Shaquille O’Neal metió sus manos en el fuego al opinar de la reacción de Jada Pinkett, esposa de Will Smith. “Nunca permitas que tu esposa ni nadie hable en tu nombre”, fue el consejo que “Shaq” le comunicó al galardonado actor estadounidense.

Jada Pinkett fue una de las más críticas con la reacción de Will. La actriz de 50 años de edad considera que su esposo exageró en su reacción y que además no necesitaba que Will Smith la defendiera, respuesta que ha sido cuestionada a través de las redes sociales.

Jada Pinkett Smith ‘never’ wanted to marry Will, cried at ‘horrible’ wedding https://t.co/HBSs6cxGN8 pic.twitter.com/Vt1c3fcAOe— New York Post (@nypost) April 11, 2022

También te puede interesar:

° Shaquille O’Neal regala pizzas a niños y lo confunden con Michael Jordan; él responde de forma épica

° “Si estoy ganando 200 millones al año, no me verás quejarme”: Shaquille O’Neal atacó a LeBron James

° Jada Pinkett Smith dice que Will Smith exageró con la bofetada