“Si estoy ganando 200 millones al año, no me verás quejarme”: Shaquille O’Neal atacó a LeBron James

Sin duda alguna, esta temporada de la NBA ha estado marcada por las lesiones. Múltiples jugadores han tenido que abandonar los tabloncillos por un tiempo a causa de molestias físicas. Uno de los más críticos hacia la apretada temporada fue la estrella de Los Ángeles Lakers, LeBron James. “King James” se quejó de una de las pretemporadas más cortas de la historia, pero el icónico ex basquetbolista Shaquille O’Neal salió rápidamente a contraatacar.

“Cuando vives en un mundo donde 40 millones de personas han sido despedidas, si yo estoy ganando 200 millones al año, no me verás quejarme. Yo escucharía y volvería a escuchar y volvería a escuchar”, expresó “Shaq Attack” en unas declaraciones difundidas por Marca.

Por otra parte, el famoso pívot continuó con las comparaciones e indicó que el esfuerzo de un basquetbolista no es comparable con el de millones de personas que salen a trabajar diariamente. Aunque resaltó que no es una crítica, las palabras fueron bastante fuertes con relación a las quejas de LeBron.

“No estoy criticando lo que dijo, pero yo personalmente, no me quejo ni pongo excusas, porque la gente de la calle está trabajando duro y todo lo que tenemos que hacer es entrenar dos horas al día y luego jugar un partido durante dos horas por la noche y ganar mucho dinero. Así que mi proceso de pensamiento es un poco diferente”, concluyó.

Hace un par de semanas, el alero de Los Ángeles Lakers publicó una serie de comunicados en su cuenta de Twitter en la que mostró su preocupación por la salud física de los basquetbolistas de la NBA, ante el poco descanso en la temporada.

RIM REST rest before starting back up. 8, possibly 9 ALL-STARS has missed Playoff games(most in league history). This is the best time of the year for our league and fans but missing a ton of our fav players. It’s insane. If there’s one person that know about the body and how it

— LeBron James (@KingJames) June 16, 2021