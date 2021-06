Arrestaron en Texas a Alex Caruso, jugador de Los Ángeles Lakers, por posesión de marihuana

El reconocido basquetbolista de Los Ángeles Lakers, Alex Caruso, está inmerso dentro de una polémica. Sin embargo, el tema no transcurre en lo deportivo con la eliminación de los Lakers en primera ronda de los playoffs. El problema con el base es que fue arrestado en Texas por la posesión de parafernalia de marihuana y otras drogas.

Alex Caruso has been arrested in Texas for possession of marijuana

(h/t @LakersSupply ) pic.twitter.com/iSfd1nQQIR

— NBA Central (@TheNBACentral) June 23, 2021