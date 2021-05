Mexicano Juan Toscano-Anderson seguirá en la NBA: se ganó el contrato con Golden State Warriors

El esfuerzo valió la pena: Juan Toscano-Anderson continuará en la NBA. El mexicano nacido en Oakland seguirá en la bahía defendiendo a Golden State Warriors por al menos dos años, tras haber firmado un contrato multianual que le garantiza un salario mínimo y un espacio en la plantilla de Steve Kerr.

Antes de que lo anunciara Golden State, lo hizo Shams Charania, reconocido periodista ligado a la fuente. Toscano-Anderson recibirá dinero adicional esta misma temporada, según lo estipulado en el contrato. Además, garantizó el salario mínimo durante toda la próxima temporada.

Warriors forward Juan Toscano-Anderson is signing a new two-year deal with Golden State, with additional money tacked onto this season and 2021-22 fully guaranteed at the minimum salary, sources tell me and @anthonyVslater. https://t.co/NRe25WBeEr

— Shams Charania (@ShamsCharania) May 13, 2021