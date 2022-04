Camila Cabello confiesa que sólo se presentó al casting de “The X Factor” porque soñaba con casarse con Harry Styles

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Sin saberlo, Harry Styles cambió para siempre la vida de Camila Cabello cuando era una adolescente. Para sus 15 años la cantante consiguió que su madre le diera por fin permiso para presentarse a un concurso televisivo, pero dudaba entre “The voice” o “The X factor”.

Finalmente la cantante se decidió por ese último programa por un motivo muy sencillo: ella era una gran admiradora de One Direction, que había surgido del formato creado por Simon Cowell, y esperaba que el grupo acudiera a visitar a los nuevos participantes en algún momento.

“Esto es realmente vergonzoso y sólo voy a decirlo una vez porque ya han pasado 10 años y entonces era una niña, pero la verdadera razón por la que decidí presentarme a “The X factor” fue porque soñaba con conocer a Harry y casarme con él“, confesó Camila durante su más reciente participación en el “Carpool karaoke” de James Corden.

Camila quiso dejar en claro que no era tan ilusa como para creer realmente que conseguir un lugar en el programa la llevaría automáticamente a conquistar al famoso intérprete de 1D, pero sí había trazado en su mente un plan algo más realista. “No pensaba que nos íbamos a casar realmente, pero sí creía que después de convertirme en cantante, podríamos conocernos y enamorarnos. El matrimonio no era necesario. Por cierto, es la primera vez que confieso la verdadera intención que me llevó a hacer las audiciones”, señaló.

Finalmente su sueño no se hizo realidad porque antes se cruzó en su camino otro músico -su ex novio Shawn Mendes-, que acabaría convirtiéndose en su pareja durante varios años después de que ella le lanzara un sinfín de indirectas -que recoge en la canción “Don’t go yet”– para que se diera cuenta de que lo veía como algo más que un amigo.

Cabello hizo una audición para la segunda temporada del programa en 2012 como solista, pero finalmente fue descalificada y recibió otra oportunidad como componente de la recién creada banda Fifth Harmony, que quedó en tercer lugar del reality de talentos. Su trayectoria se asemeja mucho a la de Harry Styles, que también se presentó como solista en la edición británica de “The X factor” en 2010 y quedó en tercer lugar tras integrarse a One Direction.

