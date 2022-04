Francisca Lachapel de Despierta América se convertirá en ciudadana americana: Pasó el examen

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Este viernes 21 de abril será un gran día para Francisca Lachapel, ¿se adelantó la boda? ¡No! la presentadora de ‘Despierta América’ se convertirá en ciudadana americana, ya pasó el examen y mañana juramentará.

Además de emocionada y feliz por este gran paso después de estar viviendo más de 10 años en Estados Unidos, Francisca también le puso humor a la situación, y hoy compartió con el público y sus compañeros del show de la mañana de Univision, lo que le hizo a su mamá, doña Divina, el día que regresó a su casa después de dar el examen.

¿Qué hizo? ¡Le dijo a su madre que no había pasado el examen de ciudadanía!

En el video que compartió en su cuenta de Instagram, se ve a Francisca entrando a su casa con cara de tristeza y doña Divina le pregunta: “¿Te quemó?”… Así le dicen en República Dominicana a quien no pasa una prueba. A lo que la presentadora de ‘Despierta América’ le respondió que sí, y lo que siguió fue un sin fin de abrazos y lamentos hasta que su madre casi comenzó a llorar y decidió terminar con la broma.

“¡Mentira! Pasé, somos ciudadanas mamita!”, y entre abrazos, risas ,y alguna que otra lágrima, madre e hija festejaron lo que da paso a lo que sucederá a partir de mañana, cuando Francisca se convierta en ciudadana dominico-americana a más de 10 años de llegar a este país cargada de sueños, muchos de ellos ya los cumplió y otros vienen en camino.

Recordemos que hace unas semanas la vimos muy emocionada cuando su imagen salió en pleno Times Square, en New York, y revivió cuando llegó a este país, y justamente en esa ciudad vendía ollas para ganarse a vida.

“A mí me llegan muchas imágenes a mi cabeza, porque yo llegué a esa ciudad hace 10 años, con muchos sueños, y ahora estar como en una pantalla, en un lugar tan emblemático como ese, no saben cómo llena mi corazón… Yo me acuerdo de esa Francisca que caminaba por las calles de New York, que vendía ollas, que estaba perdida, que no sabía qué iba a pasar con su vida, que tenía el sueño de una vida mejor para ella y su familia, y Diosito me escuchó por muchas veces que yo me sentí sola”, dijo en ese momento.

MIRA AQUÍ EL MOMENTO DE LA BROMA DE FRANCISCA A SU MADRE:

