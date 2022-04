Sigue la pelea en redes: David Faitelson le pide a Ricardo Salinas Pliego apostar su yate y el dueño de TV Azteca lo humilla con su respuesta

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La historia que comenzó con la anécdota del “despido” de David Faitelson de TV Azteca sigue dando de qué hablar, ahora el comunicador retó Ricardo Salinas Pliego a apostar su yate si le ganaba la demanda con la que fue amenazado, pero la respuesta del presidente de la televisora fue épica.

Todo comenzó hace varios días, en una entrevista en la que el periodista le contó al Escorpión Dorado que una vez fueron despedidos de TV Azteca por decir que Moisés Saba, ex directivo de la misma televisora y de los Tiburones Rojos de Veracruz, “controlaba” a los periodistas. Resultó que Saba era socio de Salinas Pliego, quien mandó a llamar a Faitelson y a su jefe directo, José Ramón Fernández para despedir al primero y advertir al segundo, pero Joserra ofreció una solución para evitarlo: pedirle disculpas a Saba, algo que sucedió y fueron perdonados, por lo que siguieron laborando en la televisora.

Postriormente, Ricardo Salinas Pliego tergiversó la información y dijo que él no lo había despedido, le recordó a Faitelson que él se fue de forma voluntaria (algo que sucedió años después de la anécdota, pero que no era el tema en cuestión) y lo amenazó con demandarlo si no se disculpaba.

¿Cómo ve David, se anima a decírmelo en mi cara y demostrármelo, o solo fue una broma entre el @ESCORPIONGOLDEN y usted, o quizá andaba tomado… o qué pasó?



¿Cómo le caería una demanda por difamación? 🤔 pic.twitter.com/0RwHvChkrz — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) April 11, 2022

Por supuesto, Faitelson no se disculpó; al contrario, le pidió su yate si le ganaba la supuesta demanda. Saludos Don @RicardoBSalinas…

¿Esta en venta? Sigo interesado. ¿O lo incluimos en el muy remoto caso de que usted llegue a perder la demanda? pic.twitter.com/SfLQAAO5iF— David Faitelson (@Faitelson_ESPN) April 20, 2022

Sin embargo, el analista de ESPN no contaba con que Salinas Pliego lo trolearía de forma épica con su respuesta:

“¿David, para qué me pregunta? los 2 sabemos que no le alcanza ni para el diesel necesario para sacarlo a darle la vuelta al “arco”… menos para mantenerlo, mejor dígame si no tiene ningún rayón la pintura para alguien que si me lo pueda comprar”. Respondió el empresario.

¿David, para qué me pregunta? 😒 los 2 sabemos que no le alcanza ni para el diesel necesario para sacarlo a darle la vuelta al "arco"… menos para mantenerlo, mejor dígame si no tiene ningún rayón la pintura para alguien que si me lo pueda comprar. 😂😎👍🏼 https://t.co/2rNbv4Mlii— Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) April 20, 2022

Seguramente la historia no terminará aquí, por lo que se espera una nueva respuesta del polémico comunicador.

