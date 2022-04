En Chivas no querían un cambio: Fernando Beltrán señaló que los jugadores no respaldaron a Marcelo Michel Leaño

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La salida de Marcelo Michel Leaño ha dejado mucho de qué hablar y el cambio de actitud que se ha tenido dentro de las Chivas de Guadalajara, aunque el jugador Fernando Beltrán aseguró que los jugadores no respaldaron al técnico en su trabajo.

Siendo uno de los jugadores que de a poco ha vuelto a recibir minutos hasta consolidarse como una pieza clave, el jugador sorprendió por esas declaraciones y asumió que no todos estuvieron a la altura de las circunstancias.

“La realidad es que nosotros no queríamos un cambio. Nosotros trabajamos todos los días y desde que empezó el torneo teníamos un propósito. A nosotros lo que nos faltó como jugadores fue darle armas a él. Tomamos esa responsabilidad porque era un técnico que nos aportaba mucho y nosotros no le respondimos. Esto es de resultados y nosotros no se los dimos para demostrarle a la afición que merecía estar aquí. Nosotros no fuimos solidarios con él”, comentó el ‘Nene’ Beltrán.

LEAÑO NO TUVO LAS SUFICIENTES ARMAS ❌



El “Nene” Beltrán hablo de lasalida de Leaño de Chivas🔥



Beltrán comentó que le falto nivel a los jugadores 👀#TeDaMásEmociones #FernandoBeltrán #Chivas pic.twitter.com/LOmydAmLcm — La Octava Sports (@laoctavasports) April 22, 2022

Condenó la violencia hacia las Chivas

El jugador reconoció que los malos resultados generaron una gran frustración en los aficionados pero esto no justifica lo ocurrido a las afueras del hotel de concentración en Ciudad de México, donde ocurrieron hechos de violencia.

“Nosotros entendemos la frustración que pasó la afición porque no dábamos resultados. Sé que ustedes se desesperaron, nosotros también. Sé que eso a ustedes les molesta mucho, pero al final que entiendan una cosa: no traten de dirigirse hacia nosotros con violencia y con formas de atacar a nosotros o a nuestra familia. Hay formas, no intervengan a personas que no tienen nada que ver porque eso al final termina siendo un daño y en lugar de que nosotros estemos bien, nos van a preocupar más como jugadores porque están atacando a nuestras familias”, agregó Beltrán.

Las Chivas de Guadalajara enfrentarán a los Pumas de la UNAM en la penúltima jornada de la fase regular del Clausura 2022, donde ambos conjuntos buscan mantenerse en zona de repechaje.

Te puede interesar:

¿La revancha del fútbol mexicano? La Liga MX y la MLS se preparan para un nuevo All-Star

México anunció a sus convocados para el amistoso contra Guatemala y dejó un par de sorpresas