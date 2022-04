Mónica Noguera se va del programa “De Primera Mano”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Luego de varios días de especulaciones, finalmente se confirmó que Mónica Noguera dirá ‘adiós’ al programa de espectáculos “De Primera Mano”, donde por más de 5 años compartió la conducción con Gustavo Adolfo Infante, Addis Tuñón y Lalo Carrillo. ¡Aquí te contamos los detalles!

La tarde del pasado jueves, la actriz y conductora utilizó las cámaras del show para confirmar la noticia de su salida, no sin antes revelar que continuará en las filas de Imagen Televisión.

“Buenas tardes, de Imagen Televisión, no me voy, me verán probablemente con Ciro, Paco Zea, Qué Chulada!, con Sale el Sol, con Yuri, no sabemos… de Imagen no me voy, miren, de aquí a viejita, espero“, dijo Mónica Noguera al inicio del programa.

Asimismo, la famosa de 51 años aprovechó el espacio para agradecer a su compañero y amigo, Gustavo Adolfo Infante, por haberla hecho formar parte de “De Primera Mano” durante 5 años.

“Él me trajo a esta empresa, a Imagen Televisión, así es que se aguanta y me quedo por alguno de estos foros, porque de que me quedo en Imagen, me quedo. Ya te amolaste“, bromeó para finalizar su anuncio.

A pesar de haberse sincerado sobre el cierre de este ciclo en su vida profesional, Mónica Noguera no reveló los motivos de su salida, hasta el momento ha circulado que esto se debe a los horarios del programa. Y es que, cabe recalcar que recientemente se anunció el cambio de horario de dicho show, siendo transmitido de 2:45 a 4:00 de la tarde. View this post on Instagram A post shared by Monica Noguera (@monanoguera)

Recordemos que los rumores de su salida comenzaron luego de que el periodista Marco Antonio Silva compartiera un inesperado mensaje en su programa de YouTube: “Mónica Noguera está a punto de dejar el programa De Primera Mano, ya para Mónica ya terminó esa etapa de su vida, creo que ya se acercó a los ejecutivos para podarles pedir de la manera más atenta que ella ya ha decidido dejar el programa ‘De Primera Mano'”, dijo en ese entonces.

