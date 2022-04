Andrés Lillini habló sobre su futuro y descartó intereses de otros clubes

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Andrés Lillini, entrenador de Pumas, que está firmando una buena temporada al meter a su equipo en la final de la Concachampions y disputándose un puesto para el repechaje, habló sobre lo que será su futuro y cerró la posibilidad de llegar a otro club por ahora.

Tras la campaña que está teniendo con Pumas, varios equipos se han interesado en el estratega, sin embargo, Lillini quiso dejar claros todos los rumores sobre posibles ofertas recibidas y aclaró que nadie lo ha contactado.

“Nadie me vino a buscar, no hay ninguna especulación de por medio, nadie me habló. No estoy tratando de irme a otro lado, todavía como entrenador estoy muy verde para estar haciendo esas situaciones de que me quiere un equipo”, explicó durante una entrevista concedida para Fox Sports.

A pesar de eso tampoco quiso hablar sobre una posible renovación con Pumas en este momento y pidió expresamente a la directiva que no se tocara este tema hasta que termine la temporada, ya que para él hay temas más importantes en estos momentos.

“Tengo contrato hasta diciembre, le pedí a mi presidente, Leopoldo Silva, que por favor hablemos esta situación de poder quedarnos juntos una vez que termine todo esto, no me parece que sea algo tan importante” aseveró Lillini.

Los Pumas de Lillini se enfrentarán el próximo 27 de abril ante Seattle Sounders en lo que será el partido de ida de la final de la Concachampions y, posteriormente, el 1 de mayo, tendrán un duro encuentro contra el Pachuca, líder momentáneo del torneo, en donde tratarán de aferrarse a un puesto de repechaje.

