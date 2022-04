Los mejores repelentes de insectos de 2022

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Ahora que la primavera llegó, es el momento propicio para realizar caminatas y viajes de campamento o pasar largas tardes relajándote en el porche. Sin embargo, ya sea que estés paseando en el bosque o disfrutando de tu jardín al atardecer, protegerte de las picaduras de garrapatas y mosquitos, y de las enfermedades que pueden propagar es una medida de precaución importante que deberías tomar.

La cantidad de enfermedades transmitidas por insectos está aumentando. Y están apareciendo nuevas enfermedades: los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) informan que, desde 2004, en EE. UU. y sus territorios se ha reportado al menos 9 enfermedades nuevas transmitidas por mosquitos y garrapatas. Además, está aumentando la cantidad de casos de enfermedades comunes transmitidas por insectos.

En un estudio de 2021, los CDC estimaron que en los Estados Unidos ocurrieron 476,000 casos de la enfermedad de Lyme cada año entre 2010 y 2018; esto implica un aumento considerable de las estimaciones realizadas por la agencia, en las que se calculaban 329,000 casos anuales entre 2005 y 2010. Siempre existe la posibilidad de que, al igual que con el virus Zika, las enfermedades previamente desconocidas puedan surgir como amenazas generalizadas.

“Necesitamos seguir aumentando nuestro arsenal para controlar los mosquitos y las garrapatas a nivel comunitario”, indica Benjamin Haynes, vocero de los CDC. “Y la protección personal siempre será lo más importante”.

¿Cuál es un componente vital para la protección personal? Los repelentes de insectos. Las pruebas de repelentes de insectos de Consumer Reports pueden ayudarte a encontrar uno que te funcione. Este año, tenemos 52 repelentes en nuestras calificaciones, y 23 recomendaciones, por lo que será fácil encontrar una manera de combatir a los insectos que sea adecuada para ti.

Sin embargo, no todos los repelentes de insectos son igualmente efectivos. Existe un factor que importa de forma significativa: el ingrediente activo del producto.

“Creemos que las diferencias en la formulación y la forma en que el ingrediente activo se incorpora en un repelente puede marcar una gran diferencia en la eficacia con la que el producto repele los insectos”, explica Chris Regan, líder del proyecto de prueba de repelentes de insectos para CR. “Entre los productos que probamos, encontramos que el DEET, en niveles de 25 % a 30 %, brinda la protección más confiable contra los mosquitos y las garrapatas”.

Si prefieres no usar DEET, otros ingredientes activos en nuestra lista de productos recomendados son la picaridina y el aceite de eucalipto limón (más información acerca de esto a continuación).

En la lista verás 5 de los repelentes mejor calificados, en orden alfabético. (Los miembros de Digital y All Access CR pueden ver las calificaciones completas de repelentes de insectos).

Cómo analizamos los repelentes de insectos

En nuestro laboratorio de pruebas de repelentes de insectos, un día de pruebas comienza con la aplicación de una dosis estándar de repelente en un área determinada de la piel en los brazos de los sujetos a prueba. La dosis estándar se determina a partir de las normas de prueba de productos de la Agencia de Protección Ambiental (EPA).

Después de 30 minutos los voluntarios colocan sus brazos en las 2 primeras de las 4 jaulas, que contienen 200 mosquitos sin enfermedades, durante 5 minutos. Nuestros evaluadores observan atentamente lo que sucede dentro de la jaula y cuentan cada vez que un mosquito se posa en el brazo de un sujeto, y usa su probóscide (la boca larga) para explorar la piel intentando encontrar un capilar o picar el brazo del sujeto y comenzar a alimentarse, los evaluadores notan esto último al observar que el abdomen del insecto cambia de color gris a rojo o marrón.

Después de 5 minutos, los sujetos retiran los brazos de la jaula y repiten el proceso colocando los brazos en un segundo par de jaulas con mosquitos sin enfermedades, de una especie diferente, durante otros 5 minutos. Después, los sujetos caminan durante aproximadamente 10 minutos para estimular la sudoración; esto se realiza para imitar un entorno del mundo real en el que los usuarios podrían estar haciendo ejercicio mientras usan repelente.

Media hora más tarde, se repite el procedimiento; y luego se vuelve a repetir cada hora, hasta que un repelente falle la prueba o hasta que hayan pasado 8 horas desde que se aplicó. Consideramos que el producto ha fracasado si se confirman dos picaduras de mosquito en una sesión de 5 minutos dentro de la jaula, o si se confirma una picadura en cada una de las 2 sesiones consecutivas de 5 minutos.

Nuestras calificaciones se basan principalmente en cuánto tiempo un producto protegió a los sujetos de prueba contra las dos especies de mosquitos. Los repelentes con mejor calificación protegieron a los sujetos durante 6.5 horas o más; la protección de los repelentes con las calificaciones más bajas duró 2 horas o menos. Actualmente, solo probamos repelentes contra mosquitos, pero en los últimos años de pruebas descubrimos que los repelentes que funcionaban bien contra los mosquitos también funcionaban bien contra las garrapatas. También evaluamos si los repelentes dañan los productos con los que probablemente entrarán en contacto, incluido el policarbonato de los lentes de los anteojos, un cinturón de cuero, algodón y poliéster.

Ponemos a prueba los ingredientes activos

Un total de 15 de los 23 repelentes de insectos recomendados contienen DEET como ingrediente activo. De los cuales, 3 están fabricados con un 20 % de picaridina, uno está hecho con un 10 % de picaridina y 4 contienen un 30 % de aceite de eucalipto de limón (OLE). La mayoría de los productos a base de aceite vegetal que hemos probado, incluidos varios que contienen aceite de citronela, aceite de menta, aceite de soya y otros, han tenido un desempeño deficiente. (El OLE, aunque se produce naturalmente en la planta de eucalipto de limón, no es un aceite esencial. Se sintetiza químicamente para usarlo en repelentes de insectos comerciales).

Nuestras pruebas sugieren que cuando se trata de efectividad, lo más importante es el tipo y la concentración del ingrediente activo en el repelente.

Por ejemplo, todos los productos con DEET que hemos probado que contienen entre un 25 % y un 30 % obtienen la calificación “Muy bueno” o “Excelente” en nuestras calificaciones. Dos repelentes con DEET al 15 % obtuvieron una puntuación “Muy bueno” (y ganan nuestra recomendación), aunque otros 2 repelentes con la misma concentración obtuvieron la puntuación “Regular”.

En el caso de los productos con DEET, un repelente efectivo se ofrece en muchas formas. Por ejemplo, nuestra lista recomendada incluye 3 toallitas (las toallitas repelentes de insectos y garrapatas de Ben’s, las toallitas húmedas repelentes de insectos Deep Woods de Off y las toallitas repelentes de mosquitos e insectos de Repel) y una loción (repelente de insectos Ultra 30 de Sawyer).

En general, aproximadamente 3 de cada 4 repelentes a base de DEET que hemos probado se han ganado nuestra recomendación. Esto no es sorprendente porque el DEET tiene una larga trayectoria como repelente de insectos eficaz e incluso con frecuencia se usa como el estándar contra el cual los científicos prueban la eficacia de otros tipos de repelentes.

La situación se vuelve un poco más difusa cuando se trata de otros ingredientes activos. Hemos descubierto que algunos aerosoles que contienen los ingredientes activos picaridina u OLE funcionan bien y otros que no funcionan. En algunos casos, hemos descubierto que los productos que contienen un 20 % de picaridina logran buenos resultados como aerosol, pero no si se fabrican en otra forma, como una toallita o una loción. “Por lo menos, estamos observando que el OLE y la picaridina no alcanzan el nivel del DEET”, cuenta Regan.

Aún así, si deseas evitar el DEET, las mejores opciones son un 20 % de picaridina o un 30 % de OLE. Es importante destacar que cada vez que probamos los repelentes que se consideran naturales (productos cuyos ingredientes activos son aceites esenciales), todos obtuvieron la calificación “Deficiente” en cuanto a la protección contra mosquitos que brindan.

Ten en cuenta que la EPA ha investigado ampliamente la seguridad del DEET. Cuando se usa siguiendo las instrucciones de la etiqueta, no debería ser dañino. Y según los CDC, los problemas infrecuentes de sarpullido o irritación de la piel a causa del DEET generalmente surgen por el uso de una cantidad o una concentración demasiado elevada de DEET. Consumer Reports no prueba productos con más de 30 % de DEET por este motivo. Nuestras pruebas muestran que no es necesario exponerse a concentraciones más altas para obtener una protección de primer nivel.

Cómo aplicar correctamente el repelente de insectos

Para obtener los mejores resultados, sigue las instrucciones de la etiqueta y estos 5 consejos:

1. Aplicar una capa fina en toda la piel expuesta y evitar los ojos y la boca; usar con moderación alrededor de las orejas. También puedes rociar repelente sobre la ropa, pero no lo apliques debajo de esta.

2. Los adultos deben ponerse repelente en las manos para luego aplicarlo a los niños. No rocíes repelente sobre los niños, ni tampoco lo apliques en sus manos para evitar que entre en contacto con sus ojos o su boca; evita aplicarlo sobre heridas, rasguños o piel irritada. (Los repelentes de insectos con DEET no deben usarse en niños menores de 2 meses).

3. No es necesario reaplicar con frecuencia. Lavarse las manos después de aplicarlo y quitarse el repelente al final del día.

4. Nunca rociar directamente sobre el rostro. Rociar en las palmas y luego aplicar en el rostro.

5. Cuando se usan toallitas, es necesario asegurarse de usar suficientes para cubrir toda la piel expuesta con repelente.

Jeneen Interlandi contribuyó al reportaje de este artículo.

Lo que necesitas saber sobre los repelentes de insectos

En el programa de televisión “Taller del Consumidor”, los expertos de Consumer Reports le brindan al presentador Jack Rico consejos sobre cómo aprovechar al máximo el protector solar y la mejor luz natural para tomar fotografías, y le enseñan qué repelentes de insectos puede elegir.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.