Reynoso dispuesto a renunciar tras nuevo descalabro de Cruz Azul: El DT dejó claro su amor por ‘La Máquina’ y aseguró que podría dejar el club

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Cruz Azul sigue dando tumbos en la Liga MX y volvió a caer ante Atlético San Luis, complicando así su posible clasificación al repechaje y ganándose las críticas y los abucheos de la afición que pidió la destitución de Juan Reynoso, y ante esto el entrenador dejó claro que está dispuesto a dejar el equipo por voluntad propia ya que le guarda un profundo cariño al equipo.

¡Cruz Azul cae en casa! 🔥



Los de Juan Reynoso perdieron por la mínima en el Azteca ante el Atlético de San Luis en un partido que se caracterizó por las tremendas fallas celestes 🚂😱#EnUnaPalabraSC describe el partido de los ‘cementeros’ 👀 pic.twitter.com/mksyAY07SQ — Sportscenter en español (@SportsCenter_nt) April 25, 2022

“Quiero tanto a esta institución que puedo hacerme a un lado si no aporto. Eso no lo veo en el día con día, no lo veo en partidos oficiales, veo la respuesta de los chicos, lo otro va a depender de la directiva. Si veo que soy problema no necesito que me corran”, explicó Reynoso durante una conferencia de prensa.

‘NO NECESITO QUE ME CORRAN’



Juan Reynoso fue muy claro sobre su salida de Cruz Azul al decir que él podría hacerse a un lado.



“Quiero tanto a esta institución que si yo veo que yo soy el problema, no necesito que me corran”



🎥 @Armand_Mel91



👉 https://t.co/x13Fpk0zS6 pic.twitter.com/jfdb0heKK3 — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) April 25, 2022

A pesar de los malos resultados, Cruz Azul se mantienen en puestos de repechaje, sin embargo, su rendimiento como local no ha sido el idóneo ya que de los últimos seis partidos solo han ganado un juego, hilando así cinco derrotas en nueve partidos en condición de local.

“No voy a engañar a nadie. Pero me imagino que ahorita todo se ve mal, hay que poner lo que ponen las gallinas y para mí el futbol es jugar pensado, hay que entender, interpretarlo. Lastimosamente, me doy cuenta de que el entorno entiende menos de lo que se trata”, argumentó Reynoso.

Pero culminó sus declaraciones con expectativas y con el optimismo de que podrán mejorar la situación y trascender al repechaje, pero sabiendo que su nivel no es el mismo que de hace unos meses.