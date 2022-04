¿Chivas mediocre? Uriel Antuna le deja un recado a sus detractores del “Rebaño Sagrado”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La felicidad se desborda dentro de Chivas de Guadalajara. Luego de la salida de Marcelo Michel Leaño, el equipo parece haber enderezado su camino por la senda del triunfo dentro del fútbol mexicano. Una de las piezas importantes en la consecución de las últimas victorias ha sido Roberto Alvarado, ex jugador de Cruz Azul. Bajo estas circunstancias, los aficionados del “Rebaño Sagrado” agradecen su presencia en el equipo al mismo tiempo que festejan la salida de Uriel Antuna. Sin embargo, el “Brujo” no se quedó callado.

Antuna le respondió a sus detractores a través de las redes sociales. El extremo de 24 años de edad utilizó un tweet de otro usuario para atacar directamente al orgullo de su ex equipo y defenderse de los cuestionamientos del pasado.

Ahora los de chivas se regodean del cambio PIOJO – ANTUNA y no se cansan de tirarle al BRUJO.



Normal, su mejor torneo de ellos es repechaje mientras el de la MAQUINA de lo peor es estar en los primeros 4.



TRANQUILO BRUJO @AntunaUriel la afición AZUL te apoya <3 pic.twitter.com/5JpvbNiPAn— OliverFut9 (@Fut9Oliver) April 24, 2022 Tweet que compartió Antuna en su cuenta personal.

El tweet da a entender una especie de mediocridad dentro del “Rebaño Sagrado”. Chivas de Guadalajara ha celebrado hasta el hartazgo su séptimo lugar dentro del fútbol mexicano; Cruz Azul cuestiona la continuidad de Juan Reynoso por su sexto lugar en la tabla y no poder quedarse con un cupo directo a la siguiente fase. Esas son las distintas medidas que expuso Antuna. View this post on Instagram A post shared by Uriel antuna (@urielantuna90)

El resurgir de Uriel Antuna en Cruz Azul

Solo una temporada le bastó al “Brujo” para casi igualar toda su estadía en Chivas de Guadalajara. Con el “Rebaño Sagrado”, Uriel Antuna solo pudo marcar 6 goles y repartir 9 asistencias durante más de 60 partidos. La llegada del extremo a Cruz Azul significó una inyección de moral en su carrera puesto que en 22 partidos ya ha marcado 4 goles y ha asistido también en 4 oportunidades. View this post on Instagram A post shared by Uriel antuna (@urielantuna90)

