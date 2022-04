¿Doble traición para Chivas de Guadalajara? Al “Rebaño Sagrado” se le podría escapar Matías Almeyda y con él una de las sensaciones de Estados Unidos 

La salida de Marcelo Michel Leaño de Chivas de Guadalajara coincidió con la destitución de Matías Almeyda en San José Earthquakes. En este sentido comenzaron los rumores que vinculaban al estratega argentino con el “Rebaño Sagrado”. Sin embargo, un equipo europeo entró en juego y podría obtener una ganga a costillas del equipo mexicano.

El AEK de Atenas es un equipo que ha mostrado interés en Matías Almeyda. Sin duda alguna sería una gran oportunidad para que el argentino dirija en el Viejo Continente en uno de los equipos más importantes de Grecia. Los reportes indican que el equipo europeo ya ha tenido acercamientos con el “Pelado”, lo que dejaría muy mal parado a Chivas de Guadalajara.

🚨RUMOR: Greek Media is also claiming that if Matias Almeyda signs up to coach with AEK Athens F.C., he may take Eduardo “Chofis” Lopez with him after his loan spell is over with the San Jose Earthquakes. (📸@BennyyBlanco) #Quakes74 #MLS #LigaMX pic.twitter.com/TD7eOVjmbD — Favian Renkel (@FavianRenkel) April 20, 2022

Sin embargo, esta no sería la única pieza que arrebataría el AEK de Atenas. Según informaciones de Favian Renkel, una de las peticiones de Almeyda sería la contratación de Javier Eduardo López para iniciar el proyecto con el equipo. El “Chofis” fue un jugador muy importante para el estratega argentino en sus procesos con el “Rebaño Sagrado” y San José Earthquakes.

“Chofis” sin futuro en Chivas de Guadalajara

Javier Eduardo López finalizará su cesión con San José Earthquakes en junio de este año. La ficha del mexicano aún pertenece a Chivas de Guadalajara, pero no ha habido ninguna información que indique que el “Chofis” regresará a México. A pesar de que el azteca no cuenta para el club, no deja de ser una ficha importante que está valorada en $3 millones de dólares, aproximadamente.

López demostró tener un gran entendimiento con Almeyda. El mexicano marcó 13 goles durante todo el proceso del “Pelado” en Estados Unidos. Este vínculo entre ambos traspasó Chivas, San José y ahora puede tener un tercer capítulo en el AEK de Atenas. 🚨 According to @laoctavasport, Matías Almeyda has already met with the AEK Athens 🇬🇷 owner and has been offered a contract of €1.2M for 2 years. @FavianRenkel confirms that Alymeda wants to bring Eduardo "Chofis" López (27) 🇲🇽 with him to Greece.



🇬🇷 Up next for the duo ? pic.twitter.com/hJRl2RX5TE— German (@PopOutGerman) April 21, 2022

También te puede interesar:

· Chivas de Guadalajara y su nuevo objetivo: el “Rebaño Sagrado” quiere seducir a Juan Reynoso y arrebatárselo a Cruz Azul

· ¿Una nueva traición para las Águilas del América? Henry Martín y sus posibilidades de llegar a Chivas de Guadalajara

· Videos: Javier “Chofis” López se convirtió en Lionel Messi por una noche