¿Una nueva traición para las Águilas del América? Henry Martín y sus posibilidades de llegar a Chivas de Guadalajara

Chivas de Guadalajara tendría entre sus planes dar un fuerte golpe sobre la mesa. El “Rebaño Sagrado” se habría propuesto realizar otra polémica contratación como la que hizo con Oribe Peralta, pero esta vez espera que la pieza de las Águilas del América le rinda mucho mejor. Se mueven las fichas en la Liga MX y Henry Martín podría vestirse de rojiblanco.

El “Cepillo” 2.0, Martín dejaría a las Águilas del América para uniformarse con Chivas de Guadalajara. Los reportes indican que el “Rebaño Sagrado” ya habría amarrado al atacante de 29 años de edad de forma definitiva. Sin embargo, hay quienes ven esta información con más cautela y aseguran que no hay nada concreto entre ambas partes.

El delantero de la selección mexicana finaliza su contrato con los del “Nido” en junio de este año. Bajo estas circunstancias, los próximos meses serán cruciales para definir de una vez por todas el destino del atacante. A pesar de que varias informaciones colocan a Martín con Chivas en un trueque por Raúl Gudiño, lo cierto es que las negociaciones están muy lejos de ser definitivas. Así lo aclaró el portal web Fútbol Total MX. View this post on Instagram A post shared by Henry Martin (@henrymartinm)

Henry Martín y un cambio con la vista puesta en Qatar 2022

Para nadie es un secreto que Henry Martín es una pieza muy tomada en cuenta por Gerardo Martino. Sin embargo, el mexicano debe mejorar su cuota goleadora y, ante los problemas de las Águilas del América, no estaría de más un cambio de aire. El atacante ha jugado 25 partidos en el Apertura y Clausura mexicano. Pero durante esta cantidad de encuentros solo ha anotado 4 goles y repartido 4 asistencias. View this post on Instagram A post shared by Henry Martin (@henrymartinm)

