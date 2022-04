La historia tras la muerte de Brandon Lee, hijo del Bruce Lee, durante la filmación de una película

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Brandon Lee era hijo de la leyenda de las artes marciales Bruce Lee, cuya actuación en Enter the Dragon (1973) lo catapultó a la fama en América y Europa. Bruce, que ya era una gran estrella en Hong Kong gracias a películas como Fist of Fury y Way of the Dragon, no vivió para ver el estreno de la película.

El 20 de julio de 1973, Bruce murió a la edad de 32 años tras ser encontrado inconsciente en su casa de Hong Kong. Su muerte se atribuyó a un edema cerebral o exceso de líquido. La controversia se arremolinó en torno al incidente y persistieron los rumores de que podría haber sido asesinado por gánsteres de la industria cinematográfica de Hong Kong o por una banda de narcotraficantes.

Brandon Lee hizo su propio debut como actor a los 21 años, en la película para televisión Kung Fu: The Movie, basada en la serie Kung Fu de la década de 1970.

Protagonizó una película de acción de Hong Kong, Legacy of Rage (1986), e hizo su debut en la pantalla grande estadounidense junto a Dolph Lundgren en la película de acción de policías y amigos Showdown in Little Tokyo (1991).

A principios de 1993, Lee consiguió el papel principal de Eric Draven en The Crow, basada en la popular serie de cómics góticos clandestinos sobre un músico de rock que regresa de entre los muertos para vengar sus asesinatos y los de su prometida.

La filmación de The Crow comenzó en febrero de 1993. Alrededor de la medianoche del 31 de marzo, el elenco y el equipo estaban filmando una escena en Carolco Studios en Wilmington, Carolina del Norte, cuando Lee entró en una habitación, otro actor le disparó desde una distancia de 15 a 20 pies.

Aunque se suponía que el arma estaba cargada con balas de fogueo, la policía descubrió más tarde que una bala .44 entró en el abdomen de Lee y se alojó en su columna vertebral, hiriéndolo fatalmente. Murió en el hospital horas después de heridas internas, pérdida de sangre e insuficiencia cardíaca.

Cuando comenzó la investigación policial, poco se sabía con certeza sobre cómo murió Lee, y circularon rumores de que el set de filmación estaba embrujado (hubo una serie de accidentes) o que su muerte había sido planeada por algún enemigo desconocido.

Al final, la verdad fue mucho menos siniestra, pero no menos trágica. Los cartuchos ahuecados se utilizan a menudo para filmar primeros planos de un arma que se está cargando; se supone que los cartuchos “ficticios” deben retirarse y reemplazarse con espacios en blanco antes de dispararse. La investigación policial sobre la muerte de Lee concluyó que la punta de una de las balas del cartucho se desprendió del cartucho y se alojó en el arma, luego disparó contra Lee junto con la bala de fogueo.

Finalmente, se decidió no presentar cargos contra Crowvision, la productora que hizo la película. Aunque Lee debía haber aparecido en casi todas las escenas que quedaban por rodar, los cineastas completaron El cuervo utilizando a otro actor como doble y una gran cantidad de tecnología digital.

La película recaudó 50 millones de dólares en taquilla.

Seguir leyendo: