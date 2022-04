Rauw Alejandro da prueba de amor a Rosalía y se tatúa su nombre en el abdomen a lo Anuel AA

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Si hay una pareja que parece ser de la más sólidas dentro del género urbano esos son Rauw Alejandro y Rosalía. El puertorriqueño dio a la cantante todo una prueba de amor al tatuarse el nombre de la española en el abdomen al mejor estilo de Anuel AA o Christian Nodal.

Para nadie es un secreto que estos últimos son unos cantantes que se han tatuado los nombres de sus parejas cuando han estado con ellas. No podemos olvidar a Lupillo Rivera tampoco. Ahora es el reguetonero Rauw Alejandro el que se ha tatuado el nombre de su amada Rosalía en el abdomen un poco más arriba del ombligo. Por supuesto todo el mundo se dio cuenta. Ya sabemos que es una costumbre para el cantante presumir sus “chocolatitos” en tarima. View this post on Instagram A post shared by La Bocina Latina (@labocinalatina)

No sabemos si Rosalía haya hecho lo mismo. Hasta ahora no lo ha mostrado o no se le ha visto. Pero esta pareja está en el mejor momento de su vida y de sus carreras que han alzado vuelo casi juntas. Por su parte, Rosalía tiene MOTOMAMI acaparando las listas de reproducción musical como Spotify y iTunes. Esto sin hablar de sus videoclips, donde claramente se desbordan sus atributos y talento. Pero, Rauw Alejandro no se queda atrás y anda arrasando también. Hace poco estreno su video en solitario “Museo” en Youtube.

Su gira por Estados Unidos sobretodo su presentación con la que triunfó en Nueva York fue una de las más exitosas para un artista de género urbano. Además acaba de estrenar tema y videoclip “Te Felicito” con la colombiana Shakira. Misma que aparece en transparencias e hilo dental a sus 45 años. Además, muy probablemente Rauw Alejandro acompañe a Rosalía en su MOTOMAMI World Tour 2022.

