Shakur Stevenson busca desquiciar a Óscar Valdez insinuándole que es tramposo y recordándole el episodio de doping que vivió

A unos días de que Shakur Stevenson y Óscar Valdez disputen los cinturones CMB y OMB de peso superpluma, el ambiente ya está calientito con las declaraciones del estadounidense, quien buscó sacar de sus cabales al mexicano insinuándole que es tramposo y recordándole el positivo de doping que dio el año pasado días antes de su combate contra Robson Conceicao.

Durante un video que compartió Top Rank, Shakur Stevenson, que cuenta con un récord invicto de 17 triunfos y 9 de ellos por nocaut, buscó desconcentrar a Óscar Valdez haciendo alusión al positivo a fentermina que dio en dos ocasiones antes de la pelea mencionada, a pesar de que la Comisión Atlética Yaqui de Arizona avaló la pelea debido a que la sustancia no le daba ventaja al púgil de Sonora, quien también continúa invicto, con 30 victorias y 23 de ellas por la vía del cloroformo.

“Asegúrate de no estar haciendo trampa. Asegúrate de que no esté la calefacción encendida”, dijo “Sugar” en tono irónico, mientras que el boxeador del “Canelo Team” se negó a caer en la provocación de su rival y se limitó a decir: “no te preocupes si hago trampa”.

Pero las cosas no terminaron allí, ya que el monarca de la OMB insistió: “Lo he visto, ¿sabes? Solo digo, no me engañes, muchacho, no me gustan los tramposos“, a lo cual, de inmediato, el campeón del CMB respondió de forma escueta: “Nunca engañé en mi vida”.

Finalmente, cuando el estadounidense se puso más serio, halagó el boxeo de su rival y mostró su respeto, aunque él se puso por encima.

“Siento que soy el mejor peleador en el boxeo en términos de habilidades, coeficiente intelectual cerebral y todo eso. Tengo que ir allí y mostrarle eso. Siento que es (Valdez) un gran boxeador, tiene marca de 30-0 y siento que no recibe tanto crédito como se merece”, concluyó.

