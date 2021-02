Va por el siguiente: Óscar Valdez quiere pelear con Shakur Stevenson para “callarle la boca”

El flamante campeón Superpluma del Consejo Mundial de Boxeo, Óscar Valdez anunció este miércoles que pretende regresar al cuadrilátero lo antes posible, mejor si fuera ante el estadounidense Shakur Stevenson para callarlo.

“Soy campeón, tengo la responsabilidad de seguir entrenando fuerte en el gimnasio para hacer las peleas obligatorias y contra el que levante la mano, pero el que viene hablando de más hace tiempo es Stevenson y me gustaría callarle la boca”, señaló.

Stevenson, de 23 años, va invicto en 15 peleas como profesional y ha retado en sus redes sociales a Valdez, a quien ha acusado de evitar el combate, lo cual molestó al mexicano.

Cmon now @oscarvaldez56 don’t duck me again nobody wanna see u and Vargas 🦆 https://t.co/cgdHB50ZEi

— Shakur Stevenson (@ShakurStevenson) February 23, 2021