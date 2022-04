“Matiate”: arqueólogos descubren enorme ciudad subterránea en el sur de Turquía

Lo que comenzó como un simple proyecto de conservación en la antigua ciudad de Midyat, en el sureste de Turquía, dio lugar a un espectacular hallazgo: la mayor ciudad subterránea del mundo, según estiman investigadores.

En el marco del proyecto que inició hace dos años, se encontró una cueva, la cual posteriormente se determinó que era un pasaje a diferentes lugares con pasillos, con lugares de culto, silos, pozos de agua que conforman la ciudad subterránea, llamada “Matiate”.

En los trabajaos de excavación, también se han desenterrado en diversas partes de la ciudad numerosos objetos de los siglos II y III d.C.

