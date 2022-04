Ricardo Cadena, DT interino de Chivas, confirma que quiere quedarse indefinidamente en el club, mientras Paco Palencia aparece en una conferencia de prensa del equipo

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Aunque ha tratado de ser reservado con el tema, Ricardo Cadena, el técnico interino de Chivas, por fin aceptó públicamente que le gustaría quedarse de manera indefinida en el club y su deseo se reveló justo el día en que apareció un nuevo actor en escena: Francisco Palencia, exjugador del equipo rojiblanco y ahora exentrenador de Pumas y Mazatlán

El actual estratega de Guadalajara ha conseguido 3 triunfos consecutivos y con ello metió a Chivas a la zona de Liguilla, por lo que, de mantener ese buen ritmo, veríamos al equipo en la fiesta grande del fútbol mexicano, algo con lo que sueña Cadena a corto plazo, aunque ya aceptó que le gustaría seguir dirigiendo al Rebaño Sagrado no sólo en la fase final del campeonato, sino también en el próximo torneo.

“Voy paso a paso, yo me veo en el próximo compromiso y con el favor de Dios en la siguiente fase, después es algo que no está en mis manos, no me corresponde, pero yo estoy feliz, claro que me gustaría (quedarme) porque soy de la institución, soy un tipo que vive de futbol, que está agradecido con esta institución que me vio nacer y crecer”, expresó Cadena en entrevista para Marca Claro.

¿CADENETA PARA RATO? 🤔



Ricardo Cadena, técnico interino del Guadalajara, declaró que le gustaría quedarse en el banquillo rojiblanco 🔴⚪️



Las Chivas tienen tres partidos ganados de tres partidos jugados bajo su mando ✅

Por otra parte, esta mañana sucedió algo que sacudió a los medios de comunicación, y es que Paco Palencia, exjugador de Pumas, Cruz Azul, Chivas y Chivas USA, fue captado en la conferencia virtual que ofreció Hiram Mier, de cara al compromiso que el equipo tiene contra Necaxa el próximo fin de semana.

Y en plena conferencia de Chivas con Hiram Mier, apareció conectado Juan Francisco Palencia pic.twitter.com/hebqsiA8HN— Juan Manuel Figueroa (@jmanuelfigueroa) April 27, 2022

De inmediato la prensa mexicana comenzó a especular sobre las razones por las que pudo estar conectado el ex DT de Pumas, y la más sonada fue que podría ser un candidato para sustituir a Ricardo Cadena una vez que concluya el torneo. Aunque esto no fue más que una falsa alarma, ya que Palencia trabaja desde hace poco más de un mes como analista de Fox Deportes y eso justifica su presencia en la conferencia. Paco Palencia actualmente colabora con @FOXDeportes en USA esa fue la razón por la que estuvo presente esta mañana en la conferencia de Chivas.— Fernando Cevallos (@FerCevallosF) April 27, 2022

De igual forma, el departamento de comunicación de Chivas rápidamente descartó cualquier vínculo con el exgoleador.

Pese a esto, el futuro de Cadena en el club es incierto, ya que también se han manejado diversas versiones sobre sus posibles sustitutos, las más frecuentes apuntan a Matías Almeyda, Nicolás Larcamón y Juan Carlos Osorio.

