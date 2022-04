Dr. Carlos Jaramillo: “Aduéñate de tu salud”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El Dr. Carlos Jaramillo se ha hecho conocido por un enfoque integral ante los incesantes problemas de salud que nos ocasionan las pésimas dietas que comemos hoy en dia, llenas de sustancias artificiales y el poco conocimiento sobre lo que realmente nos enferma.

Con motivo de su reciente visita a Los Ángeles para promover su segundo libro Como (Planeta, 629 pags., disponible también como eBook) y tras el éxito de El milagro metabólico, Jaramillo habló de su misión y de por qué todos tenemos que tomar el control de nuestra propia alimentación para curarnos y llevar mejores vidas.

El Dr. Carlos Jaramillo es médico funcional y especialista en nutrición.

¿Cuál es la gran diferencia entre ambos libros?

El milagro metabólico está enfocado especialmente a solucionar un problema….si la enfermedad cardiovascular o cardiocerebro-metabólica es la primera causa de muerte en el mundo pues tengo una oportunidad para corregirla o darle la vuelta. Pero ¿qué pasa si yo no tengo problemas metabólicos o si los tuve y ya no los tengo, ¿ Tengo que seguir comiendo así?

Hay quienes pensaban que mi propuesta era El milagro metabólico y eso no es verdad. Entonces dije, bueno, si para mí es tan importante la nutrición, pues voy a escribir una guía con herramientas útiles para que cualquiera pueda empezar a volverse dueño de su alimentación y pueda aprender en cualquier momento de su vida. No importa si tiene 70 años o 17. Tampoco importa si quiere hacer ejercicio, si quiere ser vegano o vegetariano… ahí está la respuesta. Es una guía nutricional que combina muchas corrientes y soluciones y ante todo explica cómo hacer de la alimentación un gran aliado para mi vida.



Los latinos comemos muy mal, como nuestros padres y con una dieta sin balance….

Nosotros creemos que comemos igual a nuestros abuelos y eso no es verdad porque ellos no se la pasaban sacando comida de paquetes. Tampoco comenos la misma papa y yuca pues estas no eran transgénicas. Lo otro es que ellos no comían nada ultraprocesado.

Desafortunadamente en los países latinos la comida ultraprocesada se ha convertido en una aspiración y la persona sin recursos no manda a su hijo con agua al colegio porque puede ser una señal de que no tienen dinero pero lo manda en su lugar con un ‘yogurt’ que es una leche diluída, tratada con colorante artificial, azúcar y sabor artificial y ella cree que ese ‘yogurt’ es algo bueno. Ese es un problema de la conciencia, ni siquiera de la comida.

Y cómo se cambia eso

Hay que recordarle a la gente que llevamos demasiados años en este planeta y seguramente duraremos otros más. Tenemos una versión reduccionista y pensamos que la alimentación es algo de los últimos 100 años. Se nos olvida que podemos tomar el modelo ancestral y traerlo a hoy pero adaptarle tecnología, no para modificar, sino para aprender cómo se puede balancear y equilibrar y mantenerla sabiendo qué es una proteina, qué es una grasa, cuáles sí y cuáles no, cuáles son las cantidades y qué es mejor.

Lo principal es que deberíamos estar consumiento comida sin etiquetas, comida que no salga de paquetes y de tarros y cosas que tengan el mínimo procesamiento o un procesamiento en casa, como el café, que es procesado porque nadie tiene granos rojos que se secan en la casa, pero distinto a una margarina que es modificiada y pasa por procesos de sobrecalentamiento, presión, solventes, desodorizantes, desaborizantes, más calentamiento, solventes para retirar los aceites y luego hidrogenación para terminar en margarina, eso es un ‘Frankenstein’ y me la venden como una pasta libre de colesterol, pero por ese hecho no es saludable.

Cada cada cierto tiempo hay una nueva tendencia que es como una especie de moda en el mundo de la comida y como Ud. mismo menciona en sus libros hace años la grasa eran una cosa terrible ahora la grasa es una amiga, ¿dónde está el problema?

Yo creo que lo que no hay que caer en extremos; una dieta extrema ya sea vegetarianismo, veganismo, carnivorismo, paleo, keto… por el motivo que sea, esto no quere decir que eso sea lo correcto. No quiere decir que el fundamento sea aplicable a todo el mundo. Si uno parte de la base de un omnivorismo bien equilibrado uno puede empezar a desviarse un poquito y decir, por ejemplo, yo quiero ser vegetariano, pero lo voy a hacer bien hecho. Ancestralmente siempre hemos sido omnívoros.. pero hay que entender para qué como, qué como, qué no, a qué horas sí y aprender a equilibrar y saber cuál es el beneficio que tiene sobre mi salud, sin extremos ni nada.. No puedo pasar de una alimentacion que no controlo a ser vegano y decir: voy a sacar los animales de mi vida por compasión, lo que me parece genial si lo quieres hacer así, pero tienes que saber que al tomar esa decisión le tienes que meter mucha comprensión a lo que estás haciendo.

Pero la gente dice que no tiene tiempo…. qué les responde a quienes necesitan una mejor dieta pero no saben cómo hacerlo.

Hoy competimos contra la redes sociales, contra Netflix, contra el sofá de la casa, contra los videojuegos… el día nunca va a tener 25 horas y entonces uno no va a tener tiempo. Uno hace el tiempo; saca el tiempo. Si no tienes tiempo para comer ponle prioridad a tu vida o la enfermedad te va a hacer encontrar el tiempo.

Ese no es el ángulo que los médicos… siempre es la pastilla para el problema ¿Cómo llegó a esas conclusiones?

Yo trabajé muchos años de nutrición clínica y del lado de la cirugía y luego encontré el camino de la medicina funcional que mé llamo muchísimo la atención y me parece una salida, un abordaje a entender la enfermedad, no desde la consecuencia sino corrigiendo desde el problema, lo cual me pareció genial, entendiendo los hábitos como un gran pilar y aplicándoles ciencia….

Luego de estudiar en EEUU y trabajar en Colombia empecé a tener tiempos de espera [para los pacientes] muy largos.. y entendí que quería transmitir parte de eso al público en general y renuncié al ego de creer que era yo el que mejoraba a los pacientes. Yo no mejoro a nadie de nada.

Pero es un canal para que esa información llegue a ellos…

Tal cual. Yo te doy la información y tú decides si la incorporas. Tengo consulta personal con pacientes con los que llevo casi diez años trabajando y con los que pasa algo muy bonito: alguién que empecé a tratar hace cinco años y le enseñé a que corrigiera su gastriti me dice, “oiga doc, ya que no tengo gastritis ahora quiero empezar a hacer ejercicio porque antes no era capaz, quiero que me acompañe a aumentar mi masa muscular” y terminan viniendo cada seis meses.

Qué quiere lograr con su visita

Yo trabajo con un propósito muy grande y es dejarte este mensaje y esta la opción que he visto: que la mayor transformación en salud está cuando tú te vuelves dueño de tu salud; no yo. Tu salud salud es tuya, yo soy la guía y te acompaño, pero el dueño y el responsable eres tú. Los grandes “milagros” son cuando la gente se adueña de eso. Si te puedo entregar esa informacion para que tu salud se transfome, yo quiero dejarte sembrado eso.

Mi propósito profesional es darle la posibilidad a las personas a que eleven su nivel de concienca para que se vuelvan dueños de su vida, entregarte esa posiblidad y darte las herramientas, y si eliges verlas, mostrarte cómo las puedes utilizar.

Cuál cree que sea el éxito de que su mensaje llegue a la gente…

Yo creo que hacerlo cercano, es decir fácil de entender… hay un mensaje cercano donde tú, ya seas periodista, arquitecto o ingeniero puedes decir, bueno, yo no soy médico pero eso lo entiendo y soy capaz de incorporarlo en mi vida. Se trata de crear una comunidad y que cada día más personas quieran elevar su nivel de conciencia, eso es lo que más se necesita.