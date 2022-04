Kany García, ‘chismosa’ y feliz

Click to share on Facebook (Opens in new window)

A Kany García no le da vergüenza decir que le encanta enterarse de la vida de los demás. Le gusta que la gente se le acerque y le cuente todo tipo de asuntos, y mientras más jugosos mejor.

“Soy muy chismosa”, dijo la cantante puertorriqueña en una reciente entrevista desde Los Angeles, donde se encontraba de promoción. “Me río mucho porque a la persona que le escribo las canciones es la única que sabe que es la verdadera protagonista”.

Por eso sería un error pensar que todos los temas que interpreta son historias personales, como “DPM”, una de sus canciones más recientes, en la que habla de la sensación de libertad que provoca deshacerse de una relación inservible. El videoclip oficial, que se estrenó en septiembre, ya tiene más de 20 millones de vistas en Youtube.

“‘DPM’ me pone de buenas”, dijo. “Es sobre la gente que se va que no nos hace bien; me encanta cantarla […] Dejar a la gente que no sirve en nuestra vida, que no aporta nada, me parece un maravilloso ejercicio”.

“Agüita e coco”, por su parte, es una canción que no aborda dramas; es más bien uno de esos temas con los que uno se pone a bailar, justo la intención de Kany cuando la estrenó en enero.

“Es una canción veraniega”, dijo. “Disfruto mucho el festejar las sorpresas de la vida, que llegue alguien que te hace bien, que te valora”.

Ambas canciones serán parte del disco que Kany estrenará más adelante este año. Contrario a como estaba habituada, esta vez tiene planeado dar a conocer más sencillos al tiempo que estará en una gira –a partir del 7 de mayo– que recorrerá primero Sudamérica y que brincará a España en el otoño. Las fechas por Estados Unidos iniciarán a principios de 2023.

Y así como los asuntos de otros son temas de sus canciones, su relación de pareja es una constante fuente, más que de inspiración, de estabilidad y balance. Desde hace más de cinco años comparte su vida con Jocelyn Trochez, quien fuera su entrenadora personal. En 2019 Kany anunció que ella y Jocelyn eran esposas. Antes, de 2010 a 2013 la cantante estuvo casada con un músico de su banda.

De esa etapa recuerda “Amigo en el baño”, un tema que escribió como un ejercicio en un taller de composición. La canción hace referencia a un juguete sexual.

“Ahora imagínate”, dijo Kany, de 39 años, “estando con una mujer y hablando del consolador […] Al principio era como incómodo cada vez que me tocaban la canción, pero yo creo que las canciones, en la medida en que va madurando mi relación y voy madurando yo, voy aprendiendo y me doy cuenta de que esas canciones no son mías, sino que las utilizo para moverle algo a la gente, y hoy en día digo, ‘qué bueno que tengo una canción que hable sobre la sexualidad femenina, que es tan necesaria y tan poco tocada'”.