Aneliz Aguilar cambia de look, su hermano Leonardo Aguilar se burla y ella lo manda callar

La Dinastía Aguilar no deja de estar bajo los reflectores, y en esta ocasión la mayor de la familia, Aneliz Aguilar, dio de que hablar después de que, al ser experta en moda en las redes sociales, quien recientemente mostró un radical cambio de look al que reaccionaron sus hermanos, Ángela y Leonardo, pero mientras la cantante quedó encantada con la nueva imagen, con él y también intérprete las cosas terminaron en “pelea”.

La hija mayor del cantante de música ranchera, Pepe Aguilar, no decidió seguir los pasos de su padre, sin embargo, ha ganado relevancia en las redes por su belleza y gusto por la moda, y en ocasiones hasta ha superado a la intérprete de “Ahí donde me ven”, quien es considerada un referente del fashionismo.

Con tan sólo 24 años de edad, Aneliz dejó impactados a sus miles de seguidores en Instagram al compartir una serie de imágenes en las que dejó ver que cambió el color de su cabello, y de tener una melena castaña oscura pasó a una rubia ceniza con el que resaltó su belleza.

“I heard blondes have more fun…. I’ll let you know if it’s true”, escribió Aneliz para acompañar la fotografía que publicó en su perfil, en la que se lució con un coqueto crop top negro y una camisa blanca.

La joven, que celebró su cumpleaños 24 el pasado 7 de abril, ya se posiciona como una influencer en Instagram, donde tiene más de 750 mil fans, con quienes comparte consejos y tips de moda que la colocan como auténtica fashionista, algo que comparte con su hermana menor, la cantante Ángela Aguilar, quien también es un ícono de estilo.

Los hermanos Aguilar llevan una excelente relación, lo cual dejan ver en sus redes, donde comparten una gran cantidad de contenido e interacciones, aunque no siempre las cosas salen bien, pues en muchas ocasiones se hacen bromas en las que pareciera que pelean.

Así sucedió con la más reciente publicación de Aneliz, a la que Leonardo reaccionó con un comentario en el que escribió: “Es un filtro”, en referencia al cambio de look de la joven, por lo que ella terminó dando una respuesta y le pidió que se callara, “cállese, no mientas”, fue como la influencer respondió a su hermano menor.

