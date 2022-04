El mejor de la MLS: Zlatan Ibrahimovic aseguró que fue el “mejor jugador de la historia” en el fútbol de los Estados Unidos

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Como es recurrente en su forma de ser, Zlatan Ibrahimovic aseguró que después de haber estado durante dos temporadas en Los Ángeles Galaxy se convirtió en el “mejor jugador de la historia” en la MLS y agradeció la oportunidad de haber pasado por el fútbol de los Estados Unidos.

En el show de Gab & Juls de ESPN, el sueco fue cuestionado sobre su paso por la MLS tras haber salido de la Premier League de Inglaterra luego de una grave lesión de su rodilla que lo apartó de las canchas por varios meses.

“Estoy muy feliz. Estoy muy agradecido con la MLS porque me dieron la oportunidad de sentirme vivo, pero el problema era que todavía estaba demasiado vivo. Así que era demasiado bueno para toda la competencia. Eso es lo que mostré. Soy el mejor que ha jugado en la MLS y eso no es por tener ego o tratar de presumir ahora. Eso es cierto. Y cuando estuve allí, lo disfruté. Lo pasé bien. Y me gustó la forma en que trabajaban, la forma en que hacían las cosas de marketing”, comentó el delantero del AC Milán.

Zlatan Ibrahimović también hizo hoy todo el entrenamiento con el equipo.



[@AntoVitiello]

📸 @acmilan pic.twitter.com/b4NNjx6tDP — Gazzetta Milan (@gazzetadelmilan) April 29, 2022

Por otra parte consideró que le fútbol de los Estados Unidos le permitió regresar al fútbol de Europa tras su lesión, además de permitirle ser el centro de atención en los partidos del Galaxy.

“Fue la mejor manera de regresar después de mi lesión. Estaba en las mejores condiciones de mi vida. Y estoy muy orgulloso de haber jugado para la MLS porque me decían que los estadios están vacíos cuando juegas en eso. No había estadios vacíos cuando jugaba. Incluso había sobreventa, así que no puedo quejarme y estoy muy feliz de haber estado allí“, añadió.

Posibilidad de regreso a la MLS

Zlatan Ibrahimovic tiene 40 años y se mantiene como una pieza importante en el AC Milán, al que llegó en el año 2020 tras su paso por Los Ángeles Galaxy, aunque no descartó un regreso a la MLS en un futuro y dejó la puerta abierta para convertirse en dueño de alguna franquicia.

“Nunca se sabe, tal vez algún día volveré. Así fue por dos años. Pudieron ver lo que es el futbol real y creo que nunca verán algo así antes. Tal vez regrese y tenga mi propio club, nunca lo sabrás“, concluyó.

El delantero está muy cerca de convertirse en campeón de la Serie A de Italia con el AC Milán, donde podría sumar otro título más a su dilatada carrera en la élite del fútbol mundial.

