Chayanne tiene TikTok y sus fanáticos festejaron en redes sociales

El famoso cantante Chayanne finalmente abrió su cuenta de TikTok, la red social preferida de la generación Z, y compartió un video diciendo que él sabe que está tarde, pero que ha finalmente llegado a la plataforma de clips cortos.

Muchos seguidores no esperaron mucho tiempo para comentar en el clip, festejando e incluso haciendo chistes sobre su llegada a la red social: “”Papá apenas te encontré”; “Chayanne llega a TikTok, Población de doñitas en TikTok”, “Yo solo vine a ver el comentario de mi esposa”, entre muchos otros.

Además, al cantante no le tomó mucho tiempo para conseguir más de 260 mil seguidores y ya tiene más de 350 mil likes en su primer video que ya tiene más de 2,6 millones de vistas. Hasta ahora, el cantante no sigue a nadie en la plataforma, ni ha subido otro clip. View this post on Instagram A post shared by Chayanne™ (@chayanne)

Ahora todas las fanáticas de Chayanne, quien es llamado en redes “el papá de todos”, podrán disfrutar de muchos momentos del cantante seguro bailando como solo él sabe y haciendo chistes como es usual en TikTok.

