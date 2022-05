Horóscopo de Cáncer: qué le espera al signo de Cáncer en mayo de 2022

Click to share on Facebook (Opens in new window)

CÁNCER

Tus planetas este mes. Con tres planetas en once, vas a entremezclarte con una multitud de energías diversas sin temor y sin perder tu singularidad. Funcionar en equipo y contribuir con tu sensibilidad a un proyecto de bien común va a ser parte de la experiencia capital de este mes.

Dónde tomar acción. Lo cómodo ya no es opción para ti donde lo que hay no te cierra. Atrévete a soltar eso que ya no nutre como antes. Ya vienes con avisos de cambios laborales: ahora se materializan. ¿Un proyecto independiente? Atenti a las señales.

Amor y sexo. Una energía jupiteriana exultante te acompaña en el área del amor. ¿Qué quiere decir esto? Más apertura, mejores encuentros y hasta el inicio de una relación afectiva si no estás en pareja. Pero atenti: no te distraigas, mira bien lo que la realidad te muestra.

El desafío. En lo económico, cautela hasta el 16.

La oportunidad. Todo va a ser posible de lograr si conoces tu propia ley de juego.

Tu aliado. Capricornio te hace de espejo.

