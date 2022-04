Los mejores protectores solares de 2022

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El protector solar debe usarse todo el año, pero muchas personas solo piensan en comprarlo cuando el clima comienza a ser más cálido y los supermercados y las farmacias empiezan a exhibir llamativamente docenas de lociones y aerosoles. Teniendo tantas opciones, ¿cómo elegimos?

Los dermatólogos siempre dicen que el mejor protector solar es aquel que realmente usas. Las calificaciones de protectores solares creadas por Consumer Reports te ayudarán a encontrar una loción o un aerosol que proteja tu piel y además tenga una textura y un aroma adecuados para ti.

Hemos añadido varios aerosoles y cremas/lociones nuevos en las calificaciones. Otros protectores solares mencionados, como el protector solar Anthelios 60 Melt-In Milk en loción de La Roche-Posay y el protector solar Equate (Walmart) Sport SPF 50 en crema, son reformulaciones de productos ya evaluados.

CR recomienda 4 productos. En el grupo de productos nuevos, descubrimos algunos que, si bien no se encuentran en la primera fila de la clasificación, sin dudas ofrecen una protección adecuada. Ten en cuenta que, cuando pasas tiempo al aire libre, usar cualquier protector solar en la piel expuesta es mejor que no usar ninguno. Incluso el mejor protector solar no podrá cumplir su propósito si tú no utilizas una cantidad suficiente o no lo vuelves a aplicar cada 2 horas.

Cómo probamos los protectores solares

CR emplea un protocolo de prueba que se basa en el protocolo que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) exige que usen los fabricantes de protectores solares. Sin embargo, como sucede con otros productos que probamos y que se rigen por estándares gubernamentales o de la industria, usamos esos estándares como puntos de referencia y desarrollamos nuestra propia metodología para identificar diferencias en el desempeño y brindarles a los consumidores una evaluación comparativa.

“Compramos los protectores solares para realizar las pruebas en las tiendas, como lo harían los consumidores”, cuenta Susan Booth, líder del proyecto de pruebas de protectores solares. “Usamos 3 muestras de cada producto, preferiblemente con diferentes números de lote”. Se analiza la protección SPF y ultravioleta A (UVA) de todos los productos.

SPF significa “factor de protección solar” y mide qué tan bien un protector solar protege contra las quemaduras solares, que es principalmente el resultado de la exposición a los rayos UVB del sol.

Para verificar el SPF, se aplica una cantidad estándar de cada protector solar sobre un rectángulo de 2 x 3 pulgadas en la espalda de los panelistas. Luego, se sumergen en una tina con agua. Más tarde, se exponen secciones más pequeñas de esa área a 5 o 6 intensidades de luz ultravioleta generada por un simulador de sol, durante un tiempo determinado. Aproximadamente un día después, un técnico capacitado examina las áreas en busca de enrojecimiento. Las clasificaciones de SPF resultantes, de “Excelente” a “Deficiente”, reflejan la efectividad de cada producto después de la inmersión en agua, y se basan en un promedio de nuestros resultados para cada protector solar. También calculamos una puntuación para la variación del SPF. Es una medida para determinar el grado de coincidencia entre el SPF del protector solar probado con el SPF indicado en la etiqueta.

Para asignar la etiqueta de “amplio espectro” , la FDA exige que el protector solar brinde protección contra los rayos UVB y UVA. Los rayos UVA penetran en profundidad en la piel y generan daños que pueden causar cáncer de piel y envejecimiento de la piel.

Para probar la protección UVA, colocamos protector solar en placas de plástico, pasamos la luz ultravioleta y medimos la cantidad de rayos UVA y UVB que se absorben. Esa información se utiliza para calcular la puntuación UVA.

Esta prueba es similar a la prueba de longitud de onda crítica que la FDA les exige a los fabricantes de protectores solares para que puedan etiquetar sus productos como de “amplio espectro”. Esta es una prueba que se puede aprobar o reprobar, y así como tú puedes aprobar con una calificación A o D. Algunos protectores solares logran un desempeño contra los rayos UVA que es mucho mejor que el desempeño de otros protectores. Por eso, para las calificaciones también utilizamos una prueba que nos permite medir el grado de protección UVA que proporciona un protector solar.

Cómo encontrar un protector solar que querrás usar

Para muchas personas, el aroma y la sensación en la piel causada por un protector solar es tan importante como la protección UV que proporciona. Entonces, además de nuestras pruebas de rendimiento, nuestros panelistas sensoriales capacitados también evalúan los filtros solares en cuanto al olor y la sensación en la piel. La prueba sensorial no se tiene en cuenta en la puntuación general. Las preferencias de las personas son subjetivas, por lo que no podemos decir, por ejemplo, si un protector solar con aroma tropical es mejor que uno con un clásico aroma playero. Aun así, los panelistas describen objetivamente el aroma y la sensación de cada protector solar que probamos para que puedas elegir el producto más adecuado para ti.

Las preocupaciones ambientales también influyen en las opciones de protección solar. La mayoría de los protectores solares en nuestras calificaciones no contienen oxibenzona ni octinoxato. Estos 2 ingredientes químicos activos son filtros ultravioleta altamente efectivos, pero son los que, con mayor frecuencia, se señalan como potencialmente dañinos para los arrecifes de coral.

Todos los protectores solares con las mejores calificaciones de CR contienen ingredientes químicos activos, como la avobenzona. Algunas personas pueden preferir usar un protector solar mineral o natural: aquellos con óxido de zinc, dióxido de titanio o ambos. Consulta Los mejores protectores solares minerales de 2022 para conocer las selecciones de CR.

También incluimos el precio por envase y el precio por onza para que puedas sopesar todos los factores al elegir un protector solar.

A continuación, se encuentran algunos de los protectores solares con mejor rendimiento en nuestras pruebas, enumerados en orden alfabético dentro de su categoría. Los miembros de CR tienen acceso a las calificaciones completas.

Los mejores protectores solares en crema

Es más fácil asegurarse de que estás aplicando una cobertura adecuada con una crema que con un aerosol porque puedes ver cuánto estás aplicando. Usa aproximadamente una cucharadita por cada parte del cuerpo o área que no esté cubierta con ropa: 1 cucharadita para el rostro, la cabeza y el cuello; 1 para cada brazo; 1 para cada pierna; 1 para el pecho y el abdomen; y 1 para la espalda y la nuca. Si estás en traje de baño, necesitarás alrededor de una onza de loción para cubrir el cuerpo. Aproximadamente, es la cantidad necesaria para llenar un vaso tequilero. (Nota: El producto de Kiehl’s que figura a continuación contiene oxibenzona).

Los mejores protectores solares en aerosol

En nuestras pruebas, se descubrió que si aplicas el aerosol correctamente, puedes cubrir la piel de manera adecuada en una sola pasada, aunque no siempre es fácil aplicarlo correctamente, sobre todo cuando hay viento. Muchas veces terminas protegiendo el aire más que tu piel. La forma adecuada de usar un aerosol es sostener la boquilla cerca de la piel y rociar hasta que la piel brille, y luego frotarla. Haz esto incluso si el aerosol tiene la etiqueta “no frotar”; esparcirlo en la piel aumenta la protección. Luego repite el procedimiento, solo para estar seguro. Nunca rocíes el rostro porque el producto podría entrar en contacto con los ojos o podrías inhalarlo. En su lugar, rocía el protector solar en las manos y frótalo en el rostro.

Consumer Reports recomienda usar una crema en los niños, en lugar de un aerosol; si eliges usar aerosol, ten mucho cuidado al aplicarlo. Los niños son más propensos a inhalar el rocío, lo que podría causar irritación pulmonar. Lo mejor es rociarlo en tus manos y frotarlo sobre la piel de tus hijos. O al menos, pídele al niño que cierre los ojos y la boca y que gire la cabeza mientras tú le aplicas el aerosol. Los aerosoles pueden ser inflamables cuando están húmedos, así que asegúrate de mantenerte a ti y a los niños alejados de cualquier fuente de calor, como una parrilla, hasta que el producto esté completamente seco en la piel.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.