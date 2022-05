Esta es tu carta de tarot para la semana del 2 al 8 de mayo 2022

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El tarot es una herramienta que puede ayudar a saber qué depara el futuro para este 2022. Nada mejor que empezar una nueva semana con un consejo, un consejo, que nos aclare o nos dé luz para los días por venir y así estar más tranquilos, tranquilas, de los pasos o decisiones que se nos presenten en los próximos días.

Ahora, tomate un minuto, cierra los ojos y respira profundo, deja que llegue un número del uno al tres a tu mente, cuando el número llegue, abre los ojos tranquilamente, ahora, baja la mirada y lee lo que el tarot te quiere aconsejar para esta nueva semana.

1. El Juicio

El Juicio: Una semana llena de expectativas, tienes todas las oportunidades para hacer cambios profundos, morir o renacer, así que no importa que tengas que volver a recorrer un camino ya antes andado, el chiste es que ahora lo harás con un intenso aprendizaje y llegarás sin obstáculos y feliz a la meta. Es una gran semana para reparar los daños que hayas hecho en el pasado, ya sea, con palabras o con actos, no dudes en ningún momento y pide perdón, sentirás un gran alivio con solo decirlo. Pero también es un gran momento para pedirte perdón por haber sido tan severo, estricto y tan duro contigo mismo, pídete perdón, y camina al nuevo amanecer. Nuevas oportunidades se avecinan, puede ser un gran crecimiento espiritual o un gran crecimiento en lo profesional, pero cualquiera que sea el cambio que se te presente te lo mereces, trabajaste por el, fuiste rudo contigo para poder obtener esta gran evolución, disfruta del momento y felicítate. Es momento de danzar a tu ritmo, de solamente escuchar a donde te lleva el corazón, y por eso mismo, en el amor esta semana tendrás claras las cosas que quieres, recobras el equilibrio y pondrás las cartas sobre la mesa, para decir que no te gusta y que si, solo así podrás llegar a acuerdos de pareja y seguir funcionando como par, pero sea cual sea la decisión que tomen, será para el bien común.

2. Ocho de Bastos

Ocho de Bastos: Semana en donde todo cobrara vida, son de esos días que te hacen recuperar la esperanza, la fe en personas y situaciones. Toda acción que emprendas en estos días será rápida, los cambios en cualquier ámbito pueden llegar a ser radicales, así que pon especial atención a cada decisión que tomes, porque ya no habrá marcha atrás. Es una jornada para averiguar qué te hace falta, qué más necesitas o quieres para ser feliz, vivir en paz y con todas las necesidades resueltas, cuando lo sepas ponte en marcha, lo que pongas en movimiento esta semana no habrá quien lo pare, al contrario, traerá un impulso energético fuerte, positivo e imparable. Puedes planificar de manera perfecta unas vacaciones con tu pareja, no lo pienses mucho, tienes la energía del Ocho de Bastos ayudándote para que todo se manifieste rápidamente. No permitas que nadie te inmiscuya en chismerío, porque puedes terminar muy mal parado, parada.

3. As de Espadas