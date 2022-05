India confisca $725 millones de dólares a la empresa china Xiaomi

India incautó 725 millones de dólares de las cuentas bancarias locales de Xiaomi, después de que una investigación revelara que el gigante chino envió ilegalmente dinero al extranjero bajo la apariencia de pagos de regalías, según informaron autoridades el sábado (30.04.2022).

La agencia india de investigación de delitos financieros comenzó a investigar a la empresa en febrero y dijo que incautó el dinero de su filial local, tras descubrir que había hecho envíos a tres entidades con sede en el extranjero.

xiaomi: Explained: Why Xiaomi is in ‘trouble’ with the Indian government – Times of India https://t.co/Edmzzng1mM

— Indie Times (@times_indie) May 1, 2022