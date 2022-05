Bored Ape Yacht Club: la venta de NFTs colapsó la red de ethereum y obligó a pagar comisiones estratosféricas

El proyecto de NFT Bored Ape Yacht Club (BAYC) puso a la venta este domingo 1 de mayo una colección de lotes de terreno que formarán parte del nuevo metaverso en el que vienen trabajando desde hace meses. El anuncio provocó un pico en la demanda que desencadenó una gran cantidad de transacciones en la red de ethereum que provocaron el aumento en las comisiones para realizar operaciones.

Yuga Labs, la compañía detrás del proyecto, realizó el anuncio oficial, lo que provocó que la demanda por los nuevos terrenos se dispara ya que Bored además de contar con una amplia base de fans es una de las colecciones NFT más cotizadas del mundo.

De acuerdo con el sitio web etherscan.io, durante el pico de las transacciones, las comisiones llegaron a alcanzar un promedio de $399. No obstante, algunos usuarios afirmaron que el sistema llegó a cobrar comisiones de hasta $4,660 por realizar un pago equivalente a $5.

Este aumento de las comisiones tiene un explicación y es que el sistema de gas fee, como se le conoce a las tarifas que se cobran por enviar dinero a través de la red de ethereum, fluctúa en función del número de operaciones que se están realizando en el momento. Esto quiere decir que en aquellos lapsos en los que se esté procesando un alto número de transferencias, los costos asociados a las comisiones se incrementarán de manera proporcional.

Venta histórica

De acuerdo con la información publicada por Yuga Labs en total se pusieron a la venta 55,000 lotes de terreno en el metaverso de Bored Ape. Cada uno de ellos tenía un precio aproximado de $5,500, lo que se traduce en que la compañía generó ingresos por más de $300 millones de dólares.

“Este ha sido el minteo de NFT más grande de la historia por varios múltiplos y, sin embargo, el gas utilizado durante la operación muestra que la demanda superó con creces las expectativas más salvajes de cualquiera”, indicó Yuga Labs a través de su cuenta de Twitter. This has been the largest NFT mint in history by several multiples, and yet the gas used during the mint shows that demand far exceeded anyone’s wildest expectations. The scale of this mint was so large that Etherscan crashed.— Yuga Labs (@yugalabs) May 1, 2022

Agregaron que lo ocurrido con las comisiones de la red ethereum demuestra que más adelante deberán evaluar la posibilidad de llevar el proyecto a una nueva red que permita manejar de mejor manera grandes volúmenes de transacciones simultáneas.

