Cómo organizar tu armario de ropa blanca

Los armarios de ropa blanca tienen un pequeño y oscuro secreto: pueden esconder mucho desorden tras las puertas cerradas. Así que cuando todas las toallas de la casa parecen haber desaparecido, o si lo único que puedes encontrar son sábanas de tamaño individual cuando estás buscando las de tamaño queen, estos consejos de organización deberían ayudarte a quitar lo que no necesitas, poner orden y hacer que los artículos sean más fáciles de encontrar, no sólo durante un día o una semana, sino a largo plazo.

Los mejores expertos en organización han aportado sus mejores estrategias para este proyecto, su estimación del tiempo necesario para clasificar y volver a guardar los objetos, y sus recomendaciones sobre los productos que pueden ayudar a mejorar los resultados.

Mientras haces el trabajo, ten en cuenta las palabras de Sharon Lowenheim, organizadora profesional certificada y fundadora de Organizing Goddess: “Organizar no consiste en tener todo ordenado; se trata de saber lo que tienes y cómo encontrarlo cuando lo necesitas. Decidir dónde va cada cosa -y ponerla allí de forma sistemática- es la clave para conseguir y mantener la organización”.

Controlar el caos del armario de ropa blanca

– Tiempo necesario: 3 horas

– Materiales útiles: Separadores de estantes, contenedores y canastas, etiquetas, bolsas de almacenaje al vacío

Ordena los estantes según la frecuencia de uso

Usa los estantes a la altura de los ojos y justo debajo para las cosas que usas regularmente. Los artículos más voluminosos y de menor uso, como las mantas y almohadas adicionales, pueden ir en contenedores de lados blandos en un estante superior o en el suelo, dice Jeffrey Phillip de Jeffrey Phillip Organization and Design. Considera la posibilidad de guardar la ropa de cama de poco uso en bolsas de almacenamiento al vacío apilables en forma de cubo o en bolsas de vacío escondidas en cajas, como las Oxford Grey Storage Boxes with Vacuum Bag (de $30 a $40 en Container Store); estas últimas son atractivas y apilables, dice Amy Tokos, organizadora profesional certificada y fundadora de Freshly Organized.

Ordena las estanterías por habitaciones

Usa separadores de estantes, como los Jucoan Shelf Dividers ($22 en Amazon), para mantener las pilas de ropa de cada habitación juntas y en posición vertical, y etiqueta el estante por habitación o persona. Dobla las toallas y guárdalas en una canasta rectangular. Regala la ropa de cama que no forme parte de un juego. (Los refugios de animales, por ejemplo, suelen agradecer las donaciones de ropa de cama).

Deja lo justo

Nadie necesita 30 toallas; una cama debería tener dos juegos de sábanas, el que lleva y uno de reserva. Una forma fácil de evitar que los juegos de sábanas se separen: Guárdalas dentro de una de las fundas de almohada del mismo juego, dice Tokos, que también es presidente de la National Association of Productivity and Organizing Professionals (NAPO, o la Asociación Nacional de Profesionales de la Productividad y la Organización).

Guarda y oculta

Opta por pequeños contenedores oscuros que escondan el desorden de su interior (medicamentos sin receta, cosméticos, etc.); etiqueta cada recipiente por fuera para saber qué contiene. Desecha todo lo que esté caducado o ya no se use; las farmacias suelen aceptar la devolución de los medicamentos. Guarda los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Almacena las compras a granel en otro lugar

Calcula cuántos rollos de papel higiénico, toallas de papel y paquetes de jabón necesitas en un mes, y deja que tus reservas disminuyan para que tu armario no esté abarrotado. Guarda los productos del club de grandes almacenes en el sótano o en el garaje, y esconde cantidades más pequeñas debajo de los lavabos del baño, reponiendo cuando sea necesario, dice Tokos, quien tiene una lista de la compra magnética pegada a su refrigerador para que la completen los miembros de la familia.

Nota del editor: Este artículo también fue publicado en la edición de mayo de 2022 de la revista Consumer Reports.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.