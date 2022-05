Fútbol futurista: La Serie A se convierte en la primera liga que transmite en el metaverso

La Serie A italiana se convirtió este fin de semana en el primer campeonato de fútbol en retransmitir un partido en el llamado metaverso, un nuevo entorno virtual en el que es posible interactuar con todos los elementos.

El metaverso es, cada vez más, una realidad. Un nuevo mundo digital en el que relacionarse con todos los elementos es posible, y en el que ahora también se puede ver fútbol.

La Serie A se ha convertido en la primera liga del planeta en llevar el fútbol a este entorno. El Milan-Fiorentina fue el choque elegido para estrenar esta iniciativa, aunque se dirigió exclusivamente a Oriente Medio y el norte de África.

😳 | #MilanFiorentina será visible en el Metaverso en el área MENA (Oriente Medio y África del Norte). Será posible ver el partido dentro de la sala de la Lega Serie A en el metaverso de The Nemesis. 😨



Vía: [@MichaelCuomo7] pic.twitter.com/NHH4SttQSH — AC Milan 🇮🇹 (@ACMilanGoleador) April 30, 2022

El director ejecutivo de la Serie A, el italiano Luigi De Siervo, declaró este lunes que el objetivo es “estar lo más cerca posible de nuestros usuarios”.

“Los jóvenes pasan tiempo en el metaverso. Intentamos ser la primera liga de fútbol en interpretar el concepto de innovación. Es como ver un partido con otras personas, en una inmersión compartida. de la experiencia futbolística. Entonces, ¿el fútbol pierde su humanidad? No, son dos fenómenos conectados, nadie quiere quitarle poesía ni humanidad al fútbol”, dijo De Siervo en ‘Rai Radio 1’.

El mandatario aseguró que están tratando de acercarse a las generaciones más jóvenes: “Una liga moderna debe poner la tecnología al servicio del entretenimiento, en este caso en un estadio virtual, en una función un poco más cercana a un videojuego. Estamos tratando de ‘involucrar’ más a las generaciones más jóvenes, algo más fragmentadas y dispersas”. The first metaverse experience for calcio fans across the MENA region, brought to you by Lega Serie A.

Be part of it by getting 1 of 10,000 free NFTs.

Watch the big match @acmilan vs @ACFFiorentinaEN, May 1st at 3PM CEST in the metaverse!



➡️https://t.co/guLuezrLq4 pic.twitter.com/neyu8RzwYy— Lega Serie A (@SerieA_EN) April 30, 2022

Además, De siervo puso de manifiesto el problema de la piratería para el ‘Calcio’: “En Italia somos líderes en piratería. Si todos vieran los juegos en el ‘Pezzotto’ (método de piratería disponible en Italia), yo tampoco estaría aquí, no tendríamos los recursos para seguir”.

También puede interesarte:

Mourinho arremete contra la Lazio tras victoria con gol polémico y el equipo le respondió con un épico y contundente mensaje