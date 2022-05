Mourinho arremete contra la Lazio tras victoria con gol polémico y el equipo le respondió con un épico y contundente mensaje

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La Lazio respondió este lunes a las críticas que realizó el portugués José Mourinho, entrenador del Roma, tras el Spezia-Lazio (3-4) del pasado sábado, en el que el conjunto ‘biancoceleste’ rescató una victoria en los minutos finales con un gol en fuera de juego.

🔵 La Lazio responde en un comunicado a Mourinho:



"El hecho de que un técnico de otro equipo se refiera a presuntos favores a equipos competidores demuestra que la Lazio está obsesivamente en sus pensamientos más que sus metas y se estancan en las acusaciones contra árbitros". pic.twitter.com/sXYRf4qIMW — Soy Calcio (@SoyCalcio_) May 2, 2022

El defensa italiano Francesco Acerbi anotó en el minuto 89 el gol de la victoria ‘laziali’ y, a pesar de estar en posición antirreglamentaria, el VAR no llamó al colegiado de campo y el gol subió al marcador.

La victoria del conjunto que dirige el italiano Maurizio Sarri y el empate del Roma ante el Bolonia (0-0) iguala a 59 puntos la pelea por los puestos europeos. Mourinho cargó contra el arbitraje del partido de sus rivales al término de su encuentro.

“En los 22 años que llevo como entrenador, hay dos cosas que no han cambiado: las preguntas sobre quién jugó y quién no, y la posibilidad de ganar con un gol en fuera de juego. Fue posible hace 22 años y sigue siendo posible ahora, como lo fue ayer. Todo cambia en el fútbol, pero no estas dos cosas”, aseguró el setubalense.

🗣️José Mourinho comentó también el polémico gol de ayer de la Lazio: "Hace 22 años podías haber ganado un partido con un gol en fuera de juego y 22 años después todavía puedes ganar con un gol en fuera de juego. Ayer un equipo ganó así. Esto significa algo". pic.twitter.com/h2w1UBLBSd— Fútbol Italiano 🇮🇹 (@FT_Italiano) May 1, 2022

El Lazio no ha dejado pasar las declaraciones de Mourinho y ha respondido mediante un comunicado en el que, además de atacar al técnico luso, señalan algunos errores arbitrales que les han perjudicado.

“El hecho de que en 2022 un técnico de otro equipo, durante sus ruedas de prensa, se refiera de manera reiterada a presuntos favores arbitrales a equipos competidores demuestra algunas cosas: que el Lazio está obsesivamente en sus pensamientos más que otras codiciadas metas profesionales y que, como suele suceder, se mira en casas ajenas para desviar la atención de resultados perdidos y episodios sensacionalistas que han ocurrido en la propia casa“, se lee en el comunicado. La Lazio responde a la polémica por los episodios arbitrales incitada por Caserra y Mourinho, muy comentada anoche en TV, con un comunicado oficial.



📝 Nota de prensa (traductor Google) pic.twitter.com/CaaKnoLJ43— SS Lazio 🇪🇸 (@sslazioes) May 2, 2022

“La línea del Lazio sigue siendo la de no discutir las decisiones tomadas en el terreno de juego, incluso cuando se trata de episodios evidentes ocurridos contra el conjunto ‘biancoceleste’, como la falta de Tonali sobre Acerbi en el Lazio-Milán que acabó en gol o el codazo en el área de Ibáñez sobre Milinkovic-Savic en el derbi de vuelta, por citar dos aunque tengamos muchos más. Episodios decisivos sobre los que hemos optado por el silencio por respeto a los árbitros en el campo y al VAR, respeto que otros no han mostrado y siguen sin demostrar”, sentenció al entidad romana.