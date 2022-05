Según Mary Paz Banquells, Alfredo Adame no ha buscado a sus hijos

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Hace poco Alfredo Adame había admitido que estaba dispuesto a reconciliarse con sus hijos después de que su novia Magaly Chávez se lo pidiera. Sin embargo, ex esposa Mary Paz Banquells aseguró que el actor no había contactado a sus hijos.

Adame había asegurado que había enviado un mensaje a sus hijos para estar en paz. Pero Banquells dijo en una entrevista con el programa “Venga la alegría” que está segura que ni Alejandro, ni Sebastián, ni Diego habían tenido ningún tipo de comunicación con su padre.

“Mis hijos no han recibido ningún mensaje de él personalmente. Mis hijos lo único que no quieren es estar en un show mediático, esto es algo familiar y privado”, dijo la actriz, agregando que le alegraba la iniciativa de Chávez. “¡Qué padre que esta señora haga lo mismo, porque finalmente es algo que no va a poder quitar de la vida de Alfredo, sus hijos”, comentó.

Agregó que le desea todo lo mejor a Adame y Chávez en su matrimonio: “No sé si están enamorados, ojalá que sí de verdad estén enamorados y que con ella sí acabe sus días. En un principio si es muy romántico y muy caballero, yo nada más le digo a ella, ‘A ver cuánto aguantas’”.

En la entrevista también hablo de que aún tiene el anillo de compromiso que le dio Alfredo Adame, cuando estaban juntos. “Ahí lo tengo. Yo lo recibí con todo el amor del mundo, pues fue una felicidad recibirlo, así que no me interesó ver cuánto costó, no me interesaba. ¿Regresarlo? No, porque es mío ‘El que da y quita con el diablo se desquita’ es mío ¿por qué lo voy a regresar? Me costó 25 años de tenerlo, venderlo eso ya les tocará a mis hijos, el día que yo me muera, deshacerse de las cosas”.

