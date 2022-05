Adamari López en exclusiva: Su vida a un año de haberse separado de Toni Costa, y tres de unirse a WW Oprah Winfrey￼

Exclusiva

Dice que está feliz y tranquila… Que cuando hace un año tomó a decisión de separarse de Toni Costa no fue apresurado, sino pensado. En exclusiva Adamari López nos habla de su nueva vida de mujer sin pareja, de madre, de profesional y de haber logrado una vida saludable, alcanzado su meta en el peso gracias a los tres años que lleva en el programa de Oprah Winfrey WW (Weight Watchers).

Este próximo domingo es el Día de la Madre y Ada es clara: “Estoy muy enfocada en Alaïa y en verla bien, y en que nada de las cosas que pasen alrededor la afecten“.

-Un año de muchos cambios internos y físicos, acompañados de la mano de WW

Adamari López: Afortunadamente ya llevo casi 3 años, 2 años de la mano de WW, empecé cuando estaba la pandemia justo antes mi viaje por un estilo de vida saludable y estoy súper, súper contenta de haber logrado la meta propuesta, de haberme enfocado lo suficiente como para lograrlo. WW me ofreció como unas herramientas, y obviamente de la mano de Miki, que me llama todos los lunes para seguir enfocándome, y visualizando cuáles son las metas que queremos lograr o mantener, he podido bajar de peso, y de tener un estilo de vida saludable.

-Lograrlo es una de las metas más importantes, pero mantenerla es la más difícil ¿cómo transitas esa parte?

Adamari López: Con las herramientas que me ha dado se me ha hecho mucho más fácil, porque realmente me ha encontrado como un enfoque, antes quizás me distraía por cualquier cosa, al empezar también WW con lo de la pandemia de repente me distrajo un poco, pero me puse a revaluar cosas, a dejar cosas que entendía que también me estaban retrasando en ese proceso. Por ejemplo, deje por completo los refrescos, que era algo que yo no había dejado al principio, porque WW te permite que tú comas los alimentos que tú quieres, dentro de los puntos, uno es el que decide. Para lograr mantenerse la cantidad de puntos que te toca porque todo es personalizado, cada uno tiene una cantidad de puntos diferentes.

Mantenerse tampoco es cosa fácil así que lo que es aprender a saber cuáles son las cosas que me hacen sentir satisfecha, comer algo que tiene una cantidad de puntos más grandes, a lo mejor no comérmela completa, sino simplemente agarrar porciones y dividirlas con alguien más, porque por lo general uno come con personas. Es cuestión de sentirme satisfecha, no debo terminarme todo el plato de la comida, he podido recuperar ese balance, he podido mantenerme. Obviamente, dentro de la aplicación puedo hacer otras actividades y añadirlas, ejercicio, eso sí, estoy haciendo actividades con Alaïa.

Por ejemplo, hay días que vamos al taekwondo, que corremos bicicleta, cosas que nos gustan muchísimo. A veces me pone a correrla por toda la casa, y ahora también le encanta el baloncesto, entonces ando con la bola a ver si es la logro quitar, o jugamos a ver quién agarra a quién… Este tipo de cosas que pueden parecer simples y que son cotidianas en la vida del hijo, son puntos que cuentan a favor de uno. Obviamente tengo mi entrenamiento con mi entrenadora personal a la que voy todos los días, añado caminatas, corro por la calle, y creo que ya se ha hecho como parte de mi rutina y de mi diario vivir, los días que no, me hace falta o los días que no puedo ir donde la entrenadora lo sustituyó con alguna otra actividad que haga con Alaïa física. Teniendo un estilo de vida que complemente el de mi hija, el de mi trabajo, la mujer que soy, mamá, la mujer trabajadora, la jefa de casa, ama de casa, todas las cosas que me tocan.

Adamari López y Alaïa. Foto: Latin Iconos

-Llegaste al mantenimiento, ¿cómo logras el balance para no creer que siempre ‘te falta’ y pasarte para el lado no saludable?

Adamari López: Bueno yo creo que uno siempre se quiere exigir más. Yo he llegado a un peso y digo a veces: “¿Será bajo otro poquito más, será que?”… Creo que uno siempre quiere buscar para mejor, y cuando has logrado ciertas metas, pues obviamente vienen unas nuevas. A lo mejor hay días en los que digo, “Quiero sacar más músculo, quiero trabajar más los brazos, ya quiero verme más definida en tal parte”… Una meta nueva, y yo creo que eso es una buena motivación para seguir adelante siempre.

La motivación principal de todo esto también ha sido Alaïa, el que yo vea que ella es tan buena para los deportes, que tenga tantas aptitudes y a veces sentirme que me quedaba como atrás, que no lograba compartir con ella ciertos momentos, y que me quedaba sin aire… Lo tuve que hacer para ser una mamá presente, para ser una mamá que comparte con ella muchas cosas y tengo que tener esta energía, y para poder lograr eso, tenía que hacer un cambio en la manera en la que comía, en la que dormía, en la que me manifestaba en general, y creo que ese cambio gracias a WW, lo he podido lograr. Ellos han ido de la mano, tengo mi aplicación, tengo a mi coach que te digo hablo todos los lunes a las 3:00 pm con ella y nos mantiene enfocadas, me da como el recordatorio de las cosas que tengo que hacer en la semana, dormir mejor, tomar más agua, el enfoque de también hacer cosas que a uno le guste. Nos enfocamos tanto, estamos tan puestas como para complacer a los demás, y se nos olvida que nosotros también tenemos que complacernos y ser generosos con nosotros, como nos habla el cuerpo.

-¿Cómo a tomado Alaïa este cambio de, por ejemplo, alimentación?

Adamari López: Yo creo que ella siempre me vio tratando de hacer ejercicio, de actividades con ella, obviamente ahora ve que tengo la resistencia para poder continuar viviendo con ella momentos maravillosos, y seguir creando memorias. En la parte de la alimentación nos apoyamos mutuamente, y yo la empujo mucho para que ella también tenga un estilo de vida saludable, incluyendo alimentos que son importantes para ella, para su crecimiento, para su desarrollo, para que pueda estar en la escuela enfocada. Ella sabe que nunca se habló aquí en la casa de comer para adelgazar, vamos a comer la proteína para estar saludable y fuertes, y creo que ella ha buscado también probar más alimentos y más cosas que son nutritivas, que lo que hacía antes, pero porque me lo ve en el plato también ellos lo que ven es lo que hacen.

Adamari López, Toni Costa y Alaïa bailan en ‘Así Se Baila’. Foto: Telemundo/Alex Tamargo

-Se acerca el día de la madre y ya pasó un año que decidiste que querías seguir tu camino sola, con tu hija, teniendo a Toni solamente como su papá, ¿cómo ha sido este año?

Adamari López: Ahora bien en todos los aspectos, que sigue siendo un ejemplo para mi hija Alaïa. Toni siempre que él decida va a estar presente la vida de la niña, porque es su papá y aquí siempre tendrá las puertas abiertas para compartir y crear memorias también con ella, y que sigamos siendo una familia, como la que estamos ahora, él en su lugar, nosotras en el nuestro, pero siempre siendo una familia, tomando decisiones en conjunto que sean en beneficio sobre todo de ella. No fue una decisión apresurada, fue una decisión correcta, y estoy tranquila con todo lo que eso ha traído, que a lo mejor fue inesperado para Alaïa puede ser, pero al final yo sé que, y espero, que los 2 lo que queramos siempre sea lo mejor para la niña.

–Pero, ¿cómo ha sido tu año, cómo tú has vivido, tu como mujer, como mamá?

Adamari López: Pues con la novedad de las cosas que sucedieron, pero con la tranquilidad de que han sido decisiones correctas y lo he tomado muy tranquila, y como te digo no fue decir una decisión a la ligera, era una decisión de algo que entendía que tenía que pasar, y pues desde el momento en que tomé la decisión, asumí lo que podía pasar, lo que iba a pasar y he estado trabajando para seguir bien, luego para seguir creciendo como mujer, como persona, como mamá, como profesional y estoy tranquila, estoy tranquila, como se dieron las cosas de mi lado.

–¿Estás feliz?

Adamari López: Estoy feliz, por supuesto, feliz y tranquila.

Adamari López y Alaïa. Foto: Latin Iconos

-¿Qué consejos le das a estas mamás que se hacen cargo de sus hijos y quieren tener un estilo de vida saludable pero se le complica, porque tiene muchas tareas de por medio?

Adamari López: Ojalá que dentro de las cosas que yo haya hecho sirva como de una inspiración para muchas mujeres, mamás latinas que nos estén viendo, y que a lo mejor me sigan. Yo creo que hay que saber encontrar ese balance entre ser mamá, ser mujer, ser una profesional. Yo tengo una agenda, me organizo mucho, tengo pocos espacios para darme gustos, así que tengo que organizar bien. En estos momentos estoy muy enfocada en Alaïa y en verla bien, y en que nada de las cosas que pasen alrededor la afecten… Como yo trabajo muy temprano en la mañana, me ha servido el espacio cuando salgo del trabajo hasta que ella sale de la escuela, todos los días hago algo entremedio de eso para mí, que sea hacer ejercicio, yo me voy y me doy unos días masajes de reducción, otro día me tengo que hacer las manos porque es parte de mi trabajo, manos y pies, que eso va cada 2 semanas, a lo mejor cada un mes pues me voy a hacer el cabello pues porque me toca retocarme la raíz…

Busco dentro de mi agenda organizarme, para poder encontrar esos espacios entre que yo salgo del trabajo y que la voy a buscar a la escuela porque el resto de la tarde, por lo general es para ella, la llevó a sus actividades, a sus tutorías, a todo lo que ella tenga que hacer, clase de piano. Por lo general el golf la lleva papá, pero también hay días en que yo voy o que yo la acompaño. Pero ahí buscamos ese balance, y después en la tarde para encontrar estudiar con ella, bañarme con ella, comer con ella. La tarde, a partir de las 2:30 PM en adelante es para ella, y los fines de semana hacemos cosas en conjunto o en las horas que ella está con su papá intercambiando mejor horarios y planificar para que entonces él tenga su espacio, yo tenga el mío, la niña tenga lo mejor de los 2, y podamos, como mujer, también realizarnos en cosas que queremos hacer, pero todo eso es con mucha comunicación… Cuando hay padres separados a veces se complica más la cosa pero no es cosa que no se pueda solucionar, es cuestión de saber aprovechar los tiempos y diálogo y comunicación para poder lograrlo.

TONI EN ‘LA CASA DE LOS FAMOSOS’:

Hoy se anunció oficialmente que Toni Costa entraba a ‘La Casa de Los Famosos’, y aunque esta entrevista se hizo unos días antes, Adamari estaba al tanto que iba a suceder y como padres de Alaïa los dos se pusieron de acuerdo para que el bailarín no perdiera su oportunidad laboral, y la pequeña fuera doblemente protegida por su mamita.

