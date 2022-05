Chicharito y su posible retiro: Javier Hernández explica las razones por las que colgaría los botines y acabaría con su carrera

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Javier Hernández es, sin duda alguna, uno de los futbolistas mexicanos más importante de los últimos años en el fútbol europeo. Chicharito se dio el lujo de jugar en equipos como el Real Madrid y el Manchester United. Hoy, el azteca es una de las estrellas de la MLS y con 33 años de edad ya comienza a visualizar su retiro.

En una conferencia de prensa, el ex internacional mexicano habló sobre sus intenciones a largo plazo. Javier Hernández vive un gran presente en el fútbol de Estados Unidos, pero no pasa por alto que su carrera estaría entrando a un recta final. Sin embargo, las ambiciones del azteca son gigantescas.

“Si me veo (en el retiro) a un mediano plazo. Sería lo más congruente que podría decir. A largo plazo me imagino unos 10 o 15 años, yo creo que el cuerpo ya no me daría más, ¿quién sabe? Tengo 33 años y si me da el cuerpo y me está respondiendo de la manera que tiene que responder porque también soy una persona muy exigente conmigo mismo”, explicó el mexicano.

¿Qué motivaría el retiro de Javier Hernández?

Chicharito reconoció las razones que lo llevarían a colgar sus botines. Las señales que tendría que vivir para poner un punto y final en su carrera. El goleador de Los Ángeles Galaxy no deja a un lado lo impredecible de la vida de un futbolista.

“Entonces, si no me siento o si mi cuerpo no está respondiendo de la manera que creo que puede estar, sería un buen momento para que otro compañero pueda tomar mi lugar. La verdad no lo sé, pero si me veo a mediano plazo. Aunque quien quita, uno nunca sabe. Acabando esta temporada me retiro o a lo mejor nos seguimos entrevistando durante 10, 20 años, uno nunca sabe”, concluyó. View this post on Instagram A post shared by Javier “Chicharito” Hernández (@ch14_)

También te puede interesar:

· “Te extrañamos, Chicharito”: México empató sin goles ante Guatemala y en las redes sociales exigen la convocatoria de Javier Hernández

· Rafa Márquez respaldó a Chicharito y quiere que regrese a la selección mexicana

· ¿Un insulto a Chicharito? Javier Hernández no figura entre los seis futbolistas mexicanos más caros de la MLS