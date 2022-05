Estados Unidos entrena a tropas ucranianas en base de Alemania

Pressath es una pequeña y tranquila ciudad del este de Baviera. Hay algo menos de 5,000 habitantes, una ruta de aventura en el bosque y varios castillos. Pero recientemente se han recibido informes alarmantes sobre la pequeña ciudad: de vez en cuando, tras fuertes detonaciones, las paredes se movían y el suelo temblaba, escribe el portal de noticias local Nordbayern.de.

La razón está en la vecindad: Pressath está a solo 20 kilómetros del centro de la zona de entrenamiento militar de Grafenwöhr. Con más de 200 kilómetros cuadrados, es la mayor zona de entrenamiento militar estadounidense en Europa. Y aquí -al menos eso es lo que podemos suponer-, las fuerzas estadounidenses están entrenando a las tropas ucranianas con piezas de artillería.

Cannon Crew Members with Bulldog Battery, Field Artillery Squadron, @2dCavalryRegt conducted live-fire training on M777A2 #Howitzers in the #Grafenwoehr Training Area, #Germany 🇩🇪, April 21, 2022. 📸 by Spc. Garrison Waites #StrongerTogether #WeAreNATO @US_EUCOM @USArmyEURAF pic.twitter.com/eyYuqydZQS

El viernes pasado, el portavoz del departamento de Defensa estadounidense, John F. Kirby, ya había confirmado “que Estados Unidos ha comenzado a entrenar a las fuerzas ucranianas en los principales sistemas de armamento en las instalaciones militares estadounidenses de Alemania”. La formación, según Kirby, incluye entrenamiento en obuses, así como sistemas de radar y vehículos blindados, cuya entrega fue anunciada recientemente como parte de los paquetes de ayuda militar. Las fuerzas estadounidenses “organizarán este entrenamiento en coordinación con el gobierno de la República Federal de Alemania y, por supuesto, agradecemos el continuo apoyo de Alemania”, continuó el portavoz del Pentágono. Kirby no quiso decir nada sobre otros lugares de entrenamiento fuera de Alemania.

Los temblores en Pressath son signos tangibles del impulso que ha tomado en los últimos días al “cambio de época” anunciado por el canciller Olaf Scholz hace más de dos meses a causa del ataque ruso a Ucrania. Esto también puede verse en los anuncios realizados por la ministra de Defensa, Christine Lambrecht, en la conferencia de apoyo a Ucraniaorganizada por Estados Unidos en la base militar de Ramstein, en Renania-Palatinado, hace una semana. En presencia del secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, y de decenas de homólogos, Lambrecht se comprometió a entregar armas pesadas a Ucrania, incluido el tanque de defensa antiaérea “Gepard”.

La ministra de Defensa alemana también anunció en Ramstein el entrenamiento de las tropas ucranianas en suelo alemán, “junto con nuestros amigos estadounidenses”. Alemania, “junto con los Países Bajos, proporcionará formación sobre obuses y munición para Ucrania, porque todos sabemos que la artillería es un factor esencial en este conflicto”, añadió Lambrecht.

Además de Grafenwöhr, es probable que los soldados ucranianos también reciban formación con equipos militares occidentales en la zona de entrenamiento militar de Hohenfels. Tiene más de 160 kilómetros cuadrados y también es utilizado por las fuerzas estadounidenses. Aquí se han construido más de 300 kilómetros de carreteras y también se han reconstruido pequeñas ciudades para practicar la guerra de la forma más realista posible.

.@PentagonPresSec: Today, I can announce the United States has commenced training with the Ukrainian Armed Forces on key systems at U.S. military installations in Germany. pic.twitter.com/Fr9iUtsG0P

— Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) April 29, 2022