Michelle Renaud responde a rumores sobre romance con Osvaldo Benavides: “A mí no me afecta”

Los rumores sobre un supuesto romance entre Michelle Renaud y Osvaldo Benavides son cada vez mayores, por lo que la actriz rompió el silencio y aclaró si es verdad que ha decidido darse una nueva oportunidad en el amor.

Fue durante una reciente entrevista para el programa ‘Hoy’, en donde la protagonista de ‘La Herencia’ habló por primera vez de la supuesta relación sentimental que habría iniciado con el actor Osvaldo Benavides, con quien se ha dejado ver en redes sociales conviviendo.

Sin embargo, la actriz aclaró que nada de lo que se dice en torno a su vida sentimental es cierto, por lo que ya entendió que los rumores también son parte de su carrera y los toma con sentido del humor.

“Yo tomo todas las publicaciones con humor, como gajes del oficio y me encanta que la gente cree que sabe, pero no sabe nada y así está perfecto“, dijo.

Las especulaciones aumentaron luego de que la actriz compartiera una serie de fotografías del día que escaló el volcán Iztaccíhuatl, en donde estuvo acompañada por un grupo de amigos y entre ellos se encontraba el actor de ‘La Suerte de Loli’, quien inclusive la abraza en una de las postales.

“A mí no me afecta nada porque yo me dedico a esto y estoy muy agradecida de que me apoyen, sobre todo porque cada cosa que publican de mi le da promoción a La Herencia, así que gracias, no se pierdan La Herencia“, agregó la estrella de televisión.

Dichas declaraciones surgen poco antes de que se diera a conocer a través de la revista TV Notas que Michelle Renaud estaría presionando al actor con boda e hijos y que no solo sostienen un noviazgo desde hace algunos meses, sino que incluso ya están buscando casa para vivir juntos.

“Michelle le puso las cartas sobre la mesa y le dijo que se quiere casar con él y tener un hijo; que solo terminaba de hacer su novela y planeaban la boda, y si llega antes un bebé, mucho mejor“, es parte de lo que se lee en la publicación mexicana en la que también aseguran que Benavides le fue infiel a la actriz Esmeralda Pimentel.

Y aunque Michelle Renaud ha dejado claro que solo se trata de rumores, quien también reaccionó al supuesto romance fue Danilo Carrera, quien hace unos días dijo desconocer quién es Osvaldo Benavides, pero aun así les deseó la mejor de las suertes como pareja.

“Lo más importante aquí es que ella esté feliz, es una súper mujer y le va a ir muy bien, le deseo lo mejor“, expresó el ecuatoriano en entrevista para Televisa Espectáculos.

