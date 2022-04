Danilo Carrera reacciona a supuesto romance de Michelle Renaud con Osvaldo Benavides: “Le va a ir muy bien”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Los rumores de un noviazgo entre Michelle Renaud y Osvaldo Benavides son cada vez más fuertes, pues incluso han compartido en redes sociales imágenes que comprobarían que se están dando una nueva oportunidad en el amor. Pero a quien le tomó por sorpresa esta noticia fue a Danilo Carrera, ex de la actriz, quien reaccionó de inesperada forma ante los cuestionamientos de la prensa.

Durante la alfombra roja de la puesta en escena “Network” en Ciudad de México, Danilo Carrera habló sobre los rumores que apuntan a que Michelle Renaud está estrenando romance con el actor de ‘La Suerte de Loli’ a quien se refirió con la pregunta: “¿Quién es Osvaldo Benavides?“, pero poco después rectificó y aunque se mostró sorprendido, se limitó a enviar sus buenos deseos para la pareja.

“Mira no sé, no tengo relación con ella, si es cierto, que sean súper felices, en verdad, es lo que más deseo para ella, pero bien, ¿te digo la verdad?, me estoy enterando ahorita, no sabía“, expresó.

Aunque el noviazgo entre Michelle Renaud y Danilo Carrera llegó a su fin hace varios meses, la buena relación entre ellos continúa y así lo reveló el ecuatoriano.

“Lo más importante aquí es que ella esté feliz, es una súper mujer y le va a ir muy bien, le deseo lo mejor”. Danilo Carrera

Y aunque también lo cuestionaron sobre los planes que tenían como pareja, el protagonista de ‘Contigo Sí’ bromeó asegurando que nunca llegaron a pensar en el matrimonio.

“Esas expectativas las tenían ustedes, nosotros no“, agregó entre risas.

Ahora que la actriz habría decidido darse una nueva oportunidad en el amor, Danilo Carrera confiesa que a él también le gustaría encontrar una pareja, aunque por ahora prefiere enfocarse por completo en su soltería.

“Quiero casarme como todo el mundo, yo sí quiero casarme algún día, tener mi familia, creo que sería lo más importante pero no estoy pensando mucho en eso”, puntualizó.

Asimismo, compartió que estar junto a su familia es una de las actividades que más disfruta, ejemplo de ello fue el viaje que realizó recientemente a Ecuador y el tiempo que pasa con su abuelita, quien a sus 85 años se está recuperando de COVID-19 y han pasado momentos que, de estar en una relación sentimental, probablemente no tendría oportunidad.

“Ando soltero, tengo mucho más tiempo para mí, para escribir, para viajar, disfrutar a mi familia, mi abuelita se enfermó de COVID. Me estoy yendo una vez al mes a verla me quedo horas platicando con ella duermo en su casa, cosas que en verdad me las estoy regalando que si estoy en una relación tal vez no podría“, añadió ante la cámara del programa ‘Sale el Sol’.

