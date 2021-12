Michelle Renaud y Danillo Carrera demuestran que tras finalizar su noviazgo siguen siendo buenos amigos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Michelle Renaud y Danilo Carrera volvieron a sorprender a sus fanáticos al aparecer abrazados, aunque esta vez solo fue para demostrar que, a pesar de que terminaron su noviazgo hace varios meses, mantienen una excelente relación de amigos.

Así lo demostraron con una serie de fotografías compartidas a través de las redes sociales, en donde nuevamente se dejaron ver públicamente muy cariñosos mientras se divierten en una convivencia organizada por Televisa, en la que estuvieron presentes otros famosos como Irina Baeva, Angelique Boyer, Erika Buenfil, Sebastián Rulli, Gabriel Soto y Arath de la Torre, por mencionar solo algunos.

Sin embargo, una de las fotografías que más llamó la atención de sus seguidores de Instagram fue en la que apareció posando nuevamente junto a su expareja, el actor ecuatoriano Danilo Carrera.

“Muy cursis somos la FAMILIA TELEVISA. Faltan muchos en las fotos, pero sin duda lo más bonito de esta empresa son las personas que la integran“, escribió al pie de la publicación en la que también aparecen junto a Emilio Azcarraga Jean, presidente del Consejo de Administración de la televisora.

Por supuesto, no dejó pasar la oportunidad de hablar de lo feliz que se encuentra de poder compartir grandes momentos junto a personas importantes. Y aunque no mencionó el nombre de su ex, destacó que es gracias a ellos que ha logrado obtener grandes aprendizajes a lo largo de estos años de convivencia.

“Soy muy afortunada de tener un gran recorrido aquí donde he conocido gente que amo, personas que me suman y enseñan, amigos que me ayudan a cumplir sueños y me hacen muy feliz”, añadió.

Pero no han sido las únicas imágenes en las que han aparecido juntos, pues Danilo Carrera también compartió algunos recuerdos para celebrar sus primeros 10 años de carrera artística, en donde aprovechó para agradecer a todas aquellas personas que lo han acompañado.

“Celebrar 10 años de carrera con la gente que estuvo conmigo desde el día uno, no tiene precio. Aún recuerdo mi primer llamado, sin experiencia y con muy poca gente creyendo en mí”, fue parte del texto con el que acompañó las emotivas postales.

Mientras que a la protagonista de ‘Quererlo Todo’ le dedicó la frase: “Michelle Renaud gracias por la magia“. View this post on Instagram A post shared by Danilo Carrera (@danilocarrerah)

