Danilo Carrera asegura que quiere estar soltero tras ruptura con Michelle Renaud

Michelle Renaud dejó claro que está soltera y disfrutando al máximo de esta etapa, con lo que cierra la posibilidad de recuperar su relación con Danilo Carrera o darse una nueva oportunidad en el amor, al menos por ahora. Y quien sigue los mismos pasos es el actor ecuatoriano, quien recientemente confirmó que no está en busca de una nueva pareja.

Durante la alfombra roja de la puesta en escena Aladín Danilo Carrera habló sobre su soltería, la cual está viviendo como un gran aprendizaje por lo que ahora no le interesa compartir su vida con ninguna mujer y prefiere enfocarse a conocerse en esta etapa.

“Necesito tiempo para Danilo y conocerme soltero creo que es súper, súper importante”, dijo.

Además, fue tajante al asegurar que por ahora no está en búsqueda de la persona ideal con la que pueda compartir su vida, pues prefiere darse su tiempo y respetar el duelo luego de vivir una hermosa relación junto a la actriz Michelle Renaud, aunque evitó a toda costa mencionar su nombre.

“No, no estoy abierto (al amor), no estoy buscando pareja, no quiero una relación. Estoy respetando lo que viví, que fue algo tan bonito y respetando el tiempo que estuve con esa persona (Michelle Renaud) y respetándola, y a mí también”, agregó.

Pero eso no fue todo, pues también se dio el tiempo para bromear y pedir a sus admiradoras que por ahora no lo busquen, pues solo perderán su tiempo porque por ahora no está interesado en conocer a nadie más.

“Entonces, no estoy buscando, no me interesa. ¡Chicas no me llamen!“, sentenció antes de continuar su camino por la alfombra azul de dicho evento.

Las declaraciones del villano de ‘Contigo Sí’ llegan luego de que Michelle Renaud confirmara que está soltera con un par de mensajes publicados en su perfil oficial de Instagram, en donde aseguró que durante el último año ha tenido grandes aprendizajes que la han llevado a seguir su camino sola y disfrutar lo que la vida le presente.

“Este año estar soltera me ha enseñado que es mejor construir sueños sola y caminar a ellos a estar acompañada de alguien hermoso que se ve en otro lado”, escribió en uno. Mientras que en posteo más, habló de las relaciones de pareja, en donde destaca que la clave para que estas funcionen es caminar juntos hacia una misma dirección.

