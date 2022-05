Papa Francisco estaría dispuesto a viajar a Moscú y reunirse con Putin para acabar con la guerra

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Con tal de detener la catástrofe humanitaria en Ucrania, el papa Francisco aseguró que está dispuesto a viajar a Moscú y reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin.

De acuerdo al diario “Corriere della Sera”, el Sumo Pontífice ya solicitó una audiencia en Moscú para reunirse con el presiente ruso, pero que aún no ha recibido respuesta.

El Papa (@Pontifex_es) dijo que busca "ir a Moscú a encontrar a Putin" para pedirle al presidente ruso que frene la guerra iniciada con la invasión a Ucrania, y advirtió que "los ladridos de la OTAN" cerca de las fronteras rusas pudieron haber "facilitado" el origen del conflicto pic.twitter.com/YK07OzdTip — Agencia Télam (@AgenciaTelam) May 3, 2022

Incluso, el líder religioso explicó que ya habló con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, pero aún no ha hablado con Putin, de quien recibió una llamada en diciembre por su cumpleaños y que después de 20 días de guerra pidió al cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, que enviará al presidente ruso el mensaje de que estaba dispuesto a ir a Moscú.

”Por supuesto, era necesario que el líder del Kremlin permitiera algunas ventanas. Todavía no hemos recibido respuesta y seguimos insistiendo, aunque me temo que Putin no puede y no quiere tener esta reunión ahora mismo. Pero tanta brutalidad ¿cómo no detenerla? Hace veinticinco años vivimos lo mismo con Ruanda”, dijo.

El papa Francisco recordó que “el primer día de la guerra” llamó por teléfono al presidente ucraniano Volodimir Zelenski y repitió varias veces durante la entrevista que estaba listo para ir a Moscú.

El papa Francisco dijo que el primer ministro de Hungría, Victor Orban, le reveló la fecha en que el presidente ruso, Vladimir Putin, planea poner fin a la invasión de Ucraniahttps://t.co/5HA5N8EGyT— CNN en Español (@CNNEE) May 3, 2022

Cuestionando las causas del conflicto, el jefe de la Iglesia Católica mencionó que no sabe si el “enfado” de Putin fue provocado por la presencia de la Alianza Atlántica (OTAN) a las puertas de Rusia pero cree que “sí lo facilitó”.

Finalmente, el pontífice negó que el jefe de la Iglesia ortodoxa rusa, el patriarca Kirill, pueda colaborar a detener a Putin pues en la conversación por videoconferencia que tuvieron, “los primeros veinte minutos me leyó todas las justificaciones de la guerra”.

