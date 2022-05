Quienes critican a Lionel Messi no saben de fútbol: Campeón del Mundo en México 86 defiende a La Pulga y ataca a sus detractores

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El campeón del Mundo con la selección de Argentina en México 86, Claudio Borghi, explotó contra los fanáticos del París Saint-Germain que abuchean a Lionel Messi y contra todos aquellos que demeritan el talento de La Pulga sólo porque no ha ganado un Mundial.

El exjugador y ahora DT del Audax Italiano calificó de injusticia que algunas personas crean que Messi no será el número 1 mientras no obtenga la Copa del Mundo y resaltó la personalidad del jugador, a quien además de talentoso considera un buen ejemplo para los demás.

“Es una injusticia pensar que si Messi no gana el Mundial, no será el mejor de la historia. Messi es un tipo totalmente atípico para lo que es una estrella de fútbol. Es calmado, no se lo ve nunca en problemas. No se parece a muchos grandes jugadores que después de conseguir un poco de fama, se mete en los ruidos más que en los silencios”, expresó Claudio Borghi en entrevista para Súper Deportivo Radio.

El que fuera galardonado como el Mejor DT de América en el 2006 también habló de este tema a nivel de clubes y dijo que los fans del París Saint-Germain que silban y abuchean a Leo Messi, lo hacen porque no saben de fútbol.

“Comprendo los silbidos a Messi, porque hay mucha gente que no sabe de fútbol y cree que en el silbido esta la expresión de un mal rendimiento, pero ni siquiera llega a entender lo que quiere hacer el tipo. Todo lo que no se entiende se critica, creo que los franceses no se destacan por tener una trayectoria en el fútbol mundial importante“, dijo el exentrenador de Boca Juniors, llevándose por delante a gran parte de la hinchada del país y no sólo de la capital.

Y no paró allí, ya que el “Bichi” remató sus declaraciones con un ataque más al fútbol de Francia y le restó responsabilidad al delantero, insinuando que la Champions League, que era el objetivo del París Saint-Germain cuando contrató a Messi, no se gana a billetazos.

“Yo pensé que Messi se iba a ir a un país con una tradición futbolera más grande. Yo lo veía en Inglaterra y en el PSG la obligación mas grande que tenía era ganar la Champions y eso no se logra solamente con dinero”, concluyó.

