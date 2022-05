Marcelo Flores no se siente valorado: aseguran que Gerardo Martino no quiere en la selección mexicana a la “Joya” del Arsenal

Click to share on Facebook (Opens in new window)

No hay tranquilidad dentro de la selección mexicana. Varios jugadores piden su llamado a El Tri y comienzan a intoxicar un ambiente que ya está caldeado por la exclusión de Javier “Chicharito” Hernández. El último problema lo habría generado Marcelo Flores con sus imponentes exigencias con miras al Mundial de Qatar 2022.

La polémica se desató cuando el “Chelo” insinuó que jugaría para la selección que le dé la posibilidad de jugar la Copa del Mundo. Esta actitud no fue muy bien aceptada en las redes sociales al tildarlo como una especie de chantaje. Incluso, Gerardo Martino le dejó un recado en rueda de prensa al motivarlo a que primero se establezca de una vez por todas en un equipo.

Según informaciones del periodista Miguel Ángel Arizpe, la mesa está servida para que Marcelo Flores sea “robado por Canadá”. El reporte indica que Gerardo Martino no quiere al “Chelo” en su selección y la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), no tiene ningún tipo de interés en llamarlo.

Bajo estas circunstancias , el “Chelo” sería omitido de la próxima Copa del Mundo, al menos por parte de México porque Canadá sigue al acecho con relación a este tema.

Flores no ha debutado como profesional

Una de los argumentos de quienes están a favor de Gerardo Martino es que el joven futbolista de 18 años de edad no ha recibido su oportunidad de jugar en el balompié profesional. Marcelo Flores ha destacado en todas las categorías inferiores del Arsenal, pero no ha visto acción en el primer equipo. A pesar de todo este panorama, Arizpe ve con preocupación que se vaya la “Joya” del fútbol mexicano que lidere una nueva generación dorada de El Tri. View this post on Instagram A post shared by Marcelo (@10marceloflores)

