Marcelo Flores no descansa y vuelve a brillar en Inglaterra: el “Joya” de El Tri marcó un nuevo gol con el Arsenal [video]

Marcelo Flores continúa dando de qué hablar en el fútbol inglés. El jugador de 18 años de edad volvió a anotar otro gol con el Arsenal sub-23 en la Premier League 2. El “Chelo” convirtió el tanto que le sirvió a su club para igualar 1-1 contra el Leeds United.

Corría el minuto 33 de partido cuando el “Chelo” logró aprovechar un despeje del guardameta rival Dani van den Heuvel. Flores iba encaminado a buscar el balón y definió de primera con su pierna derecha con una tranquilidad pasmosa.

Marcelo Flores scores vs Leeds U23! pic.twitter.com/CfI6sCofK7 — German (@PopOutGerman) April 29, 2022

Con este último gol, el azteca consigue su tanto número 11 de la temporada: 6 en la Premier League sub-18, 4 en la Premier League 2 y 1 gol en la EFL Tropy. El joven atacante también ha concedido 3 asistencias en la campaña. En este sentido, Marcelo Flores gana cada vez más oportunidades en el fútbol inglés. De hecho, el juvenil ya ha tenido la ficha de estar en una convocatoria con el primer equipo del Arsenal.

¿Marcelo Flores jugará con México o Canadá?

El “Chelo” fue criticado en los últimos días luego de emitir unas polémicas declaraciones. El jugador del Arsenal afirmó que representaría a México en caso de que estos lo llamen para jugar el Mundial de Qatar 2022. Pero lo que algunos vieron como un chantaje fue que el futbolista no le cerrara aún las puertas a Canadá.

“También Canadá me lo podría ofrecer, pero México, si me llaman al Mundial creo que sí, ahí es donde quiero estar (…) No me dice mucho para decidir dónde quiero, ahorita no sé, y me estoy preparando para cuando tenga que tomar mi decisión”, expresó el futbolista antes de su partido amistoso con El Tri. Marcelo Flores show has begun 🇲🇽💐 pic.twitter.com/5lVIVDZafr— Garcia Futbol Cards (@GFCards) April 28, 2022

