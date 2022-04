Mexicano a la deriva: Omar Govea pasó de  jugar con El Tri a poner en peligro su carrera 

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Llegar al fútbol de Europa es el sueño de muchos jóvenes jugadores que inician sus carreras. Sin embargo, en medio del afán de cumplir ese sueño, algunos toman malas decisiones que les llevan a retrasar y cortar el envión que mantenían desde muy chicos. Unos logran adaptarse, pero otros no corren con la misma fortuna. Omar Govea llegó al Porto con ilusiones en 2015. Pero 7 años después, el mexicano ve pasar sus oportunidades de triunfar en el fútbol europeo.

Govea cambió el fútbol mexicano con el deseo de conseguir sus primeras oportunidades en Europa. El Porto, uno de los grandes clubes de Portugal, le concedió esa primera prueba. Sin embargo, el tiempo transcurrió y el azteca pasaba por las categorías inferiores del club y cedido a otros equipos.

Bajo el rótulo de joven promesa, el mexicano no pudo adaptarse en el prestigioso Porto. El futuro llevó a Govea al Zulte Waregem de Bélgica. En este club, el azteca vivió cierta regularidad durante un tiempo, pero la temporada actual ha sido realmente lapidaria.

El mediocampista de 26 años de edad solo ha jugado 6 partidos en la temporada. Omar Govea ha estado en cancha durante 355 minutos (el equivalente a casi 4 partidos completos). Durante sus participaciones, el mexicano solo ha podido dar una asistencia, pero lo cierto es que el azteca no cuenta para el conjunto belga.

¿Cuál será el destino de Omar Govea?

El futbolista mexicano tiene contrato hasta junio de 2022 con el Zulte Waregem. A partir de ahí, el azteca se convertirá en agente libre. Govea está valorado en €600,000 euros ($630,000 dólares). Tras no haber podido establecerse en el balompié de Europa, no estaría de más pensar en un regreso a la Liga MX; un paso hacia atrás para dar dos hacia adelante. Govea aún tiene 26 años de edad, bajo estas circunstancias aún está a tiempo de recuperar su estado de forma y, por qué no, volver a ser tomado en cuenta con la selección mexicana. View this post on Instagram A post shared by Omar Govea (@96govea)

También te puede interesar:

· Mexicano vive una pesadilla en Bélgica: Omar Govea y un triste presente en el fútbol de Europa

· Edson Puch, una estrella en la Liga MX que finaliza violentamente su carrera por sufrir agresiones en Chile

· Los hermanos Dos Santos y una dramática pesadilla que se repite en las Águilas del América