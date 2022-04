Los hermanos Dos Santos y una dramática pesadilla que se repite en las Águilas del América

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El fútbol mexicano es el más exigente de toda Concacaf y su nivel lo reafirma año a año en los torneos internacionales. La Liga MX no es un torneo sencillo y los hermanos Dos Santos pueden dar fe de ello. Giovani llegó a las Águilas del América y terminó yéndose por la puerta de atrás; su hermano Jonathan fichó con el conjunto azulcrema con las mismas expectativas, pero su adaptación ha sido difícil y la banca ha sido su lugar en el club.

Giovani dos Santos, el primero en llegar al club, fue afectado por las lesiones y no logró convencer en sus intervenciones dentro del campo. El ex jugador del FC Barcelona no fue renovado por el equipo y hoy tiene más de un año sin jugar un partido oficial. La carrera de “Gio” se derrumbó, pues no ha podido encontrar equipo desde que se fue de la institución azulcrema.

Curiosamente, la carrera de su hermano Jonathan parece ir por el mismo camino. El jugador de 32 años de edad llegó a la Liga MX proveniente de Los Ángeles Galaxy de la MLS. Sin embargo, Dos Santos no logró ganarse la confianza de Santiago Solari y con Fernando Ortiz en el banquillo parece ser al misma historia. Bajo estas circunstancias, la salida del internacional mexicano comienza a generar murmullos. View this post on Instagram A post shared by Jonathan Dos Santos (@jona2santos)

Los números de Jonathan dos Santos

Jonathan dos Santos dejó la titularidad y el protagonismo con Los Ángeles Galaxy para apoderarse del banquillo en las Águilas del América. Dos Santos ha participado en siete partidos con el club en el que sólo ha podido otorgar una asistencia. Sin embargo, la cantidad de partidos en los que ha ingresado no es lo suficientemente proporcional con los minutos de juego, pues solo ha estado 167 minutos dentro del campo, es decir, no llega ni a dos partidos completos. Here is the foul which earned Jonathan Dos Santos his second yellow card of the match.



