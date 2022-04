Giovani dos Santos se cansó de esperar en México: “Gio” cae nuevamente en Estados Unidos, pero sus esfuerzos siguen siendo ignorados

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El triste desenlace de la carrera de Giovani dos Santos parece no tener un final feliz. Desde que “Gio” dejó a las Águilas del América no ha tenido participaciones oficiales y no despierta interés por ningún equipo. El mexicano acumula más de 9 meses sin jugar. Sin embargo, el futbolista mexicano no pierde las esperanzas.

Dos Santos se mantenía entrenando en Coapa para tratar de mantener su condición física en caso de algún llamado inesperado de algún equipo de la Liga MX. Pero las ofertas no llegaron y el jugador pasaba sus días trotando en las inmediaciones de los Viveros de Coyoacán.

Giovani Dos Santos, el campeón del mundo que se refugia en los Viveros de Coyoacán.https://t.co/ECWGd6DJB9— Alberto Aceves (@albertoach) March 29, 2022

Ante esta incertidumbre, Giovani decidió salir de México y probar suerte en Estados Unidos. Según los reportes del periodista Franco Panizo, “Gio” viajó a Miami, lugar en el que se mantenía entrenando en las instalaciones del club de la MLS, Inter de Miami. No está de más recordar que el azteca tuvo un paso en el torneo estadounidense con Los Ángeles Galaxy. Sin embargo, todo parece indicar que el ex jugador del FC Barcelona se marchó de Estados Unidos una vez más con la cabeza baja. 🇲🇽 Inter Miami recently had a new recognizable international figure in camp but he has left to continue searching for a team.



Sources have told me that Giovani dos Santos was with Inter Miami. Story for @SunSentinel.⬇️#InterMiamiCF #HechoDeLosMexicanoshttps://t.co/Me7DIQdiqH— Franco Panizo (@FrancoPanizo) April 8, 2022

Una carrera con un triste final

Giovani dos Santos llegó a estar valorado en €6 millones de euros ($6.5 millones de dólares). El mexicano jugó en grandes equipos como el FC Barcelona, Tottenham, Galatasaray y Villarreal. Hoy, con 32 años de edad, el valor de “Gio” ha bajado considerablemente al estar cotizado en, a penas, un millón de dólares. Sin duda alguna es un triste desenlace para un jugador que llegó a representar a su país en más de 100 partidos.

