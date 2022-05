Cómo hacer que las recetas de mamá sean más rápidas y saludables

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Las flores y los chocolates llegan y se van, pero los utensilios de cocina para cocineros domésticos pueden dejar una huella inolvidable.

Eso es así tanto si le regalas a mamá un electrodoméstico de cocina que le facilite la tarea de cocinar, y mejor aún, uno que tú puedas usar para cocinar por ella, al menos en el Día de la Madre.

Como las recetas familiares que se transmiten de generación en generación no siempre vienen en pequeñas tarjetas -y algunas ni siquiera están escritas-, no nos detendremos en las listas de ingredientes.

En su lugar, vamos a concentrarnos en el proceso: Cómo se puede hacer para que las recetas familiares sean más rápidas o saludables, y cómo estos métodos se pueden aplicar a otros platos.

Prepara alimentos fritos y más, con una freidora de aire

Usar una freidora de aire es una forma más saludable de preparar platos chinos clásicos como las alitas de pollo con sal y pimienta, dice Ruiz Asri, editor de Honest Food Talks, un sitio con sede en el Reino Unido que publica recetas y trucos de cocina. “No cabe duda que preparar los platos clásicos tal y como los hacía mamá tiene su encanto”, dice Asri, pero este plato requiere varias tazas de aceite cuando se prepara de la forma tradicional. “Aunque me encanta, es poco saludable ya que se debe freír el pollo y sus ingredientes en aceite varias veces”.

En lugar de freír todo, Asri fríe las alitas al aire con sólo unas cucharadas de aceite, en lugar de tazas, a unos 400° F, durante 30 a 45 minutos. El mismo método se puede usar para freír el pollo ‘yangnyeom’ coreano y el pollo ‘katsu’ japonés, dice. De hecho, cualquier tipo de pollo frito puede prepararse de forma similar.

“Consigo reducir mi consumo de aceite, producir menos residuos de aceite, y la freidora de aire es más fácil de limpiar después”, dice Asri. Y como las freidoras de aire tienen temporizadores, “también me ahorro tener que estar delante de la sartén durante todo el proceso de cocción. ¡Se acabó el peligro del aceite caliente!”.

Las freidoras de aire no son sólo para alimentos rebozados en harina o maicena, u otros platos con la palabra ‘frito’ en su nombre. Luz Plasencia, productora de videos de Consumer Reports, ha adaptado la receta de su mamá para el ‘mangu’ -un desayuno tradicional dominicano de puré de plátanos cubierto con salami frito, queso, huevos y cebollas rojas encurtidas- a su freidora de aire, que le permite reducir la cantidad de grasa que necesita para hacer el plato.

Las dos freidoras de aire que se muestran a continuación son las mejor valoradas en las pruebas de Consumer Reports y cuestan menos de $100.

Haz carne y arroz en una olla multiuso

Tanya Harris, que dirige el sitio de recetas My Forking Life desde Charlotte, Carolina del Norte, ha adaptado la receta de su madre para el estofado de rabo de buey jamaicano usando una olla a presión o una olla multiuso para agilizar el proceso.

Según Harris, los rabos de buey tardarían entre 2 y 3 horas en cocinarse de forma convencional en la olla holandesa de su madre, similar a un horno holandés. Usar una olla multiuso como la Instant Pot, en su modo de cocción a presión, reduce el tiempo de preparación a una o dos horas.

“Generalmente, recurro a mi olla a presión para las proteínas que suelen tardar en deshacerse”, dice Harris.

También puedes hacer que tu Instant Pot haga una doble función como olla arrocera. Perry Santanachote, escritora de CR, lo hace cuando prepara una versión del arroz pegajoso tailandés de su infancia.

Tradicionalmente, ese plato se hace en una gran cesta de bambú para cocinar al vapor que se coloca sobre una olla de agua hirviendo en la estufa. En lugar de eso, Santanachote envuelve el arroz pegajoso en una gasa o lo coloca en una vaporera de bambú, y luego lo pone dentro de su Instant Pot. Agrega agua en el fondo de la olla, asegurándose de que no llegue muy alto como para tocar el arroz, y le da una cocción a presión de 15 minutos y una liberación rápida de vapor de 10 minutos.

Aquí tienes dos de las mejores ollas multiuso de nuestras pruebas.

Ahorra tiempo y esfuerzo con un procesador de alimentos

Otra escritora de CR, Mary Farrell, ahorra tiempo y energía usando su procesador de alimentos para hacer su salsa boloñesa, una versión abundante y repleta de verduras de la salsa de espaguetis que solía hacer su madre.

Para preparar las verduras, Farrell procesa un mirepoix fresco, la mezcla de cebollas, zanahorias y apio que es la base de muchas deliciosas salsas, sopas y otros platos. A continuación, procesa los champiñones comunes hasta reducirlos a trozos del tamaño de la carne picada.

Farrell saltea todas esas verduras con una mezcla de carne picada de vaca, cerdo y ternera, pero puedes usar cualquier carne picada o incluso la carne vegetal que te guste. Y después, ella agrega un poco de leche, vino blanco y una lata de tomates cortados en dados, y lo deja cocer a fuego lento. Una hora más tarde, voilà, una salsa abundante, mucho más rápida que si hubiera cortado las zanahorias, el apio, las cebollas, los champiñones y los tomates a mano.

Los dos modelos de procesadores de alimentos que aparecen a continuación tienen las mejores puntuaciones en cuanto a picado y rebanado.

Usa una batidora para preparar una salsa más suave

El uso de una licuadora también puede suponer un ahorro de tiempo y energía a la hora de preparar salsas, ya que produce una textura más suave y emulsionada, especialmente cuando se trabaja desde cero. Juan Chávez, estudiante del Culinary Lab, una escuela de cocina del condado de Orange, California, usa una batidora de alto rendimiento para hacer su versión de la salsa para enchiladas de su infancia.

Esto se debe a que, tradicionalmente, se calentaba una mezcla de chiles secos y se los reconstituía para la salsa, y tras la cocción quedaban trozos de piel de chile que había que colar, dice. Puede parecer un paso sencillo, pero colar no es una tarea rápida cuando se tiene una olla llena de salsa y muchos trocitos que se pegan al fondo del colador.

Cuando Chávez hace salsa para enchiladas, en lugar de colar los trozos de piel de chile, los mezcla, y puede ver a través del vaso de su licuadora cuando la consistencia de la salsa es uniforme y los trozos de chile están pulverizados, después de un minuto aproximadamente.

“Me ahorra tiempo y un poco de producto porque no tengo que colarlo”, dice Chávez. “También me da una mayor consistencia y mejor calidad”.

Debajo encontrarás una licuadora con la mejor calificación en las pruebas de CR, seguida de una opción menos costosa que también tiene un buen desempeño.

